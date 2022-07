ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 30/22

Mainz (ots)

Woche 30/22 Sa., 23.7. Bitte Programm- und Beginnzeitänderungen ab 7.05 Uhr beachten: 7.05 Wickie und die starken Männer 7.20 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (VPS 7.15) 7.30 Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood 7.40 Zoom - Der weiße Delfin 7.55 Lassie 8.20 Mia and me (VPS 8.15) (Weiterer Ablauf Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen. 8.40 Uhr "heute Xpress" entfällt.) Di., 26.7. Bitte den "Fußball-Alternativablauf" streichen. Mi., 27.7. Bitte geänderten Programmablauf ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 sportstudio live (VPS 20.14/FUB/HD/AD/Dd 5.1/UT) UEFA Frauen-EM 2022 Deutschland - Frankreich/Niederlande Halbfinale Übertragung aus Milton Keynes/England Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss Expertin: Kathrin Lehmann In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal (VPS 23.15) Wetter Moderation: Christian Sievers Verlängerung und Elfmeterschießen möglich 23.15 ZDFzeit (VPS 23.45) Kriminelle Clans 0.00 heute journal update (VPS 0.30) zu Mi., 27.7. Lebensquelle Wasser - Die lange Nacht 0.15 planet e.: Diagnose Dürrestress (VPS 0.45) 0.45 planet e.: Problemflut Abwasser (VPS 1.15) 1.05 planet e.: Zeitbombe im Trinkwasser (VPS 1.35) 1.35 planet e.: Durstiges Land – Europas neue Trinkwassernot (VPS 2.05) 2.05 planet e.: Wassernot - Auf der Suche nach neuen Quellen (VPS 2.35) 2.35 planet e.: Arsen - der schleichende Tod (VPS 3.05) 3.05 Terra X (VPS 3.35) Faszination Wasser 3.50 plan b: Geschäfte statt Geschenke (VPS 4.20) 4.20 plan b: Da geht was, Deutschland! (VPS 4.19/HD/UT) Fairreisen Film von Teresa Lonnemann (vom 23.7.2022) Deutschland 2022 4.50 Leute heute 5.00- hallo deutschland 5.30 ("Rosamunde Pilcher: Der magische Bus" sowie "Inga Lindström: Gretas Hochzeit" entfallen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell