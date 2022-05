ZDF

"Volle Kanne" im ZDF mit Schwerpunkt zum Tag der Organspende

Auch in diesem Jahr ist der erste Samstag im Juni erneut der "Tag der Organspende". Das ZDF-Magazin "Volle Kanne – Service täglich" mit Moderator Florian Weiss bietet am Vortag, am Freitag, 3. Juni 2022, 9.05 Uhr im ZDF, eine Schwerpunktsendung zum vielschichtigen Thema Organspende. In verschiedenen Beiträgen kommen Menschen zu Wort, die auf unterschiedliche Weise mit Fragen rund um die Organspende konfrontiert waren und sind. Das ZDF-Vormittagsmagazin beleuchtet dabei auch die Situation in den Kliniken, zuletzt geprägt von der Pandemie und dem Pflegenotstand. Was sind die Ursachen dafür, dass die Zahl der Organspenden zurückgegangen ist? Bedarf es einer Enttabuisierung des Themas in der Gesellschaft? "Volle Kanne" stellt ein elfjähriges Mädchen vor, das ein Organ erhalten hat und dadurch weiterleben konnte. Im Gespräch erläutert ein Spezialist für Lungentransplantationen die besonderen Herausforderungen bei entsprechenden Operationen von Kindern. Der Themenschwerpunkt nimmt auch Menschen in den Blick, die die Organe ihrer Angehörigen freigegeben haben, um anderen ein Weiterleben zu ermöglichen. Im "Volle Kanne"-Porträt lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Frau kennen, die diese Entscheidung treffen musste – eine Entscheidung, die ihr Leben und ihre Haltung zum Sterben verändert hat. Im "Volle Kanne"-Expertengespräch erklärt ein Transplantationsbeauftragter die Auswahl und Verteilung von Spenderorgangen. Das ZDF-Magazin wirft zudem die Frage auf: Ab wann ist ein Mensch hirntot? Der Hirntod ist für Ärzte ein entscheidendes Kriterium für den Spendervorgang. Ein Grafikbeitrag erläutert den Ablauf zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Zu Gast am "Volle Kanne"-Frühstückstisch bei Moderator Florian Weiss ist am Freitag, 3. Juni 2022, 9.05 Uhr, Schauspielerin Anja Kruse. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/vollekanne "Volle Kanne – Service täglich" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/verbraucher/volle-kanne

