ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Sonntag, 19. Juni 2022, 8.35 Uhr

1, 2 oder 3

Glänzend und funkelnd

Quizzen & Wissen mit Elton

Nicht nur Kristalle und Diamanten leuchten um die Wette. Überall im Alltag glitzert und funkelt es in allen möglichen Facetten. Warum das so ist, wollen Piet und Elton herausfinden.

In einigen Muschel-Arten wachsen prachtvolle Perlen heran. Dazu wird ein Fremdkörper ins Innere eingesetzt. Schicht um Schicht wird er mit Perlmutt überzogen. Aber warum machen Muscheln das überhaupt? Das ist die Frage an die Kandidaten.

Wunderkerzen zischen und blitzen und sorgen gerade zu besonderen Anlässen für gute Stimmung. Einmal angezündet, lassen sie sich nicht mehr stoppen. Passend zum Thema sind die "Flying Steps" im Studio und führen mit einem bunten, leuchtenden und funkelnden Showlicht Teile ihres Street-&-Urban-Dance-Programmes vor.

Kandidatenteams kommen heute aus Winhöring/Deutschland, Leonding/Österreich und Sevilla/Spanien.

Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.

Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.

Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet – Quiz mit Quatsch".

Sonntag, 26. Juni 2022, 8.35 Uhr

1, 2 oder 3

Vulkane: Lava, Bims und heißer Dampf

Quizzen & Wissen mit Elton

Heiße Lava, riesige Krater und gefährliche Aschewolken: Bei "1, 2 oder 3" dreht sich alles um Vulkane. Im Studio ist Vulkanforscherin Ulla Lohmann. Sie erzählt von ihren Expeditionen.

Außerdem erklärt sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Vulkanen. Von den Rateteams möchte sie wissen, was nach einem Vulkanausbruch mit dem Erdklima passieren kann. Reporterkind Enya hat die Geologin Sabine Kummer in der Vulkaneifel getroffen.

Von ihr möchte sie mehr über aktive Vulkane erfahren. Mit welchem Trick kann man Vulkangestein erkennen? Was finden Forschende manchmal in Lavagestein, und wieso riecht es in der Nähe von Vulkanen oft so unangenehm?

Diesen Fragen und noch mehr stellen sich die Rateteams. Sie kommen aus Bad Sulza/Deutschland, Weistrach/Österreich und Vaduz/Liechtenstein.

Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.

Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.

Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet – Quiz mit Quatsch".

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell