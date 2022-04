ZDF

Fakten über UFOs – ZDF-Dokumentation mit Harald Lesch

Sind unerklärliche Himmelsphänomene nur etwas für Spinner? Die "ZDFzeit"-Dokumentation "UFOs – Die Fakten mit Harald Lesch", am Dienstag, 12. April 2022, 20.15 Uhr, trennt Fakten und Fiktion. Professor Dr. Harald Lesch begibt sich auf Spurensuche und klärt, was wir über Ufos und Außerirdische wissen und wie Forscher und Forscherinnen nach ihnen suchen. Der Film von Stephan Arapovic und Caroline Reiher ist am Sendetag bereits ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Es gibt Flugobjekte mit bemerkenswerten Eigenschaften, die seit 20 Jahren von Radarsystemen, Kameras und gut ausgebildeten Piloten gesichtet werden und für die das US-Militär keine Erklärung hat. Doch erstmals 2021 wird in einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums die Existenz von unbekannten Flugobjekten offiziell bestätigt. Gleichzeitig vollzieht sich in den Wissenschaften ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel. Immer mehr Forschende halten die Existenz außerirdischen Lebens für wahrscheinlich. So auch Avi Loeb, renommierter Physikprofessor in Harvard, der Schlagzeilen machte, weil er die These vertritt, bei dem Himmelsobjekt Oumuamua, das 2017 an der Erde vorbeizog, habe es sich um eine außerirdische Sonde gehandelt. Was ist dran an dieser radikalen Hypothese? Und wo steht die Forschung bei der Suche nach extraterrestrischem Leben? Ansprechpartnerin: Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 – 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeit Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ufos-die-fakten-mit-harald-lesch/

