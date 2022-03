ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 14. April 2022, 23.00 Uhr

Don't Stop the Music

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 14. April 2022, 23.00 Uhr Don't Stop the Music Moderation: Bülent Ceylan Das Social Factual unter der Patenschaft von Bülent Ceylan begleitet 50 benachteiligte Schülerinnen und Schüler dabei, ein Musikinstrument zu erlernen oder in einem Chor zu singen. Monate des Übens, des Scheiterns und Wiederaufstehens haben die Kinder zu diesem Moment geführt: das große Abschlusskonzert im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Werden am Ende alle Kinder auf der Bühne stehen? Die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren kommen aus bildungsferneren und finanziell schwächeren Familien. Im Fokus des Formats steht vor allem die Frage, ob Musik und das Musizieren einen positiven Einfluss auf die soziale Kompetenz, das Selbstbewusstsein und das Lernverhalten haben. Musik als Teilstück einer gelingenden Integration und Chancengleichheit. Pate der Sendung ist Musiker, Autor und Comedian Bülent Ceylan, der den Kindern während des gesamten Projekts zur Seite steht und sie auf ihrem durchaus beschwerlichen Weg begleitet. Seine eigene Biografie hilft ihm dabei, den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe zu begegnen und über die Monate hinweg zu einer Vertrauensperson zu werden. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt von zwei Experten: Prof. Dr. Mirjam Boggasch als Professorin für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und Prof. Dr. Eckart Altenmüller, Facharzt für Neurologie, studierter Musiker und führender Forscher auf dem Gebiet der Neuropsychologie von Musikern. Das Berliner Kammerorchester unterstützt die Kinder beim Abschlusskonzert am Gendarmenmarkt musikalisch. Letzte Folge "Don't Stop the Music"

