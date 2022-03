ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 12/22

Woche 12/22 Di., 22.3. Bitte neuen Ausdruck und Ergänzung beachten: 20.15 ZDFzeit (HD/UT) Putins Wahrheit Die fünf Irrtümer des Westens Film von Florian Huber Deutschland 2022 21.00 frontal spezial Mi., 23.3. Bitte Programmänderung, neue Ausdrucke und Ergänzung ab 22.45 Uhr beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Endstation Krieg - Das Scheitern der Diplomatie Film von Dirk Laabs Kamera: Michael Dreyer, Christian Friedel Deutschland 2022 23.15 Markus Lanz 0.30 heute journal update 0.45 Putins Weg in den Krieg (HD/UT) Film von Michael Kirk Deutschland/USA 2022 1.35 ZDFzeit (HD/UT) Putins Wahrheit Die fünf Irrtümer des Westens Film von Florian Huber (vom Vortag) Deutschland 2022 2.20 auslandsjournal (VPS 2.15) 2.50 ZDFzoom (VPS 2.45/HD/UT) Endstation Krieg - Das Scheitern der Diplomatie Film von Dirk Laabs (von 22.45 Uhr) Kamera: Michael Dreyer, Christian Friedel Deutschland 2022 3.20 frontal spezial (VPS 3.15) 4.05 Putins Weg in den Krieg (HD/UT) Film von Michael Kirk (von 0.45 Uhr) Deutschland/USA 2022 ____________________________ zu Mi., 23.3. 4.55 zdf.formstark (HD) Deutschland 2022 5.00- plan b: Auf nachhaltigen Pfoten (VPS 4.45) 5.30 ("mRNA – Hype oder Hoffnung?" sowie die Wiederholungen "hallo deutschland" und "mRNA – Hype oder Hoffnung?" entfallen.) Woche 14/22 Mi., 6.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Viertelfinale, Hinspiel Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker Zusammenfassungen der Spiele: FC Villarreal – FC Bayern München FC Chelsea - Real Madrid Manchester City - Atlético Madrid Benfica Lissabon - FC Liverpool Woche 15/22 Mi., 13.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Viertelfinale, Rückspiel Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Sven Voss Gast: Martina Voss-Tecklenburg Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München - FC Villarreal Real Madrid - FC Chelsea Atlético Madrid - Manchester City FC Liverpool - Benfica Lissabon Woche 17/22 Mi., 27.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Halbfinale, Hinspiel Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

