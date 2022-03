ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 12/22

Mainz (ots)

Woche 12/22 Sa., 19.3. 10.20 sportstudio live . . . ca. 15.45 Uhr Weltcup-Skispringen Bitte Änderung beachten: Reporter: Volker Grube Bitte streichen: Stefan Bier . . . ca. 16.55 Uhr Weltcup-Skispringen Bitte Änderung beachten: Reporter: Volker Grube Bitte streichen: Stefan Bier . . . So., 20.3. 10.15 sportstudio live . . . ca. 15.50 Uhr Weltcup-Skispringen Bitte Änderung beachten: Reporter: Volker Grube Bitte streichen: Stefan Bier . . . ca. 16.55 Uhr Weltcup-Skispringen Bitte Änderung beachten: Reporter: Volker Grube Bitte streichen: Stefan Bier . . . Woche 13/22 So., 27.3. Bitte erneut geänderten Programmablauf ab 23.45 Uhr beachten: 23.45 ZDF-History (HD/UT) Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln Deutschland 2022 0.30 heute 0.40 McDonald & Dodds (HD/AD/UT/Dd 5.1/OT) Der Mann, der nicht da war (von 22.15 Uhr) DS Dodds Jason Watkins DCI Lauren McDonald Tala Gouveia DC Darren Craig Jack Riddiford Chief Supt. John Houseman James Murray DC Milena Paciorkowski Lily Sacofsky Mick Elkins Martin Kemp Jackie Somner Cathy Tyson und andere Musik: Blair Mowat Kamera: Giulio Biccari Buch: Robert Murphy Regie: Alex Pillai Großbritannien 2021 2.10 neoriginal Bad Banks 3.00 neoriginal Bad Banks 3.50 neoriginal Bad Banks 4.40 Deutschland von oben 4.45 Frag den Lesch (HD) Lücken im Periodensystem der Elemente (Erstsendung 6.3.2016) Deutschland 2016 5.00- ZDF.reportage 5.30 Gletscherzauber in 2G ("Precht", "ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten", "planet e.: Städte der Zukunft" und "planet e.: Wenn das Meer schwitzt" entfallen.) Fr., 1.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.10 ZDF-History (HD/UT) Recht absurd – Paragraphen zum Kopfschütteln (vom 27.3.2022) Deutschland 2022 (Die Wiederholung "ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten" entfällt.) Woche 17/22 Sa., 23.4. 9.35 Geheime Schatten Bitte Ergänzungen beachten: Musik: Andrej Melita Kamera: Meret Madörin

