ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 9/22

Mainz (ots)

Woche 9/22 Mi., 2.3. Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten: 12.00 heute 12.15 drehscheibe (VPS 12.10) (Weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen.) ______________________ Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten: 17.00 heute 17.15 hallo deutschland (VPS 17.10) 18.00 SOKO Wismar 18.54 Lotto am Mittwoch - Die Gewinnzahlen 19.00 heute 19.24 Wetter (VPS 19.20) 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die Ukraine Moderation: Antje Pieper (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "Leute heute" entfällt.) Die Serie "Blutige Anfänger" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Mi., 9.3. Stirb zweimal Mi., 16.3. Verzockt Mi., 23.3. Toxisch (Wiederholung am 24.3., um 0.55 Uhr) Mi., 30.3. Giftfrösche (Wiederholung am 31.3., um 0.55 Uhr) Mi., 6.4. Love Boat (Wiederholung am 7.4., um 0.55 Uhr) Mi., 13.4. Halle forever Mi., 20.4. Selfie, Mord und Totschlag _______________________ zu Mi., 2.3. Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten: 0.30 heute journal update 0.50 Geheimnisse des BND (VPS 0.45) 1.30 Geheimnisse des BND 2.15 Geheimnisse des BND 3.00 Schattenwelten - Die neue Macht der Geheimdienste 3.45 auslandsjournal spezial: Putins Krieg 4.10 ZDFzoom (VPS 4.15) Der enthemmte Despot 4.45 plan b: Bananen aus Bayern? 5.15- Frag den Lesch (VPS 5.14/HD) 5.30 Künstliche Gravitation: Leben in einer Weltraumstation (Erstsendung 14.2.2016) Deutschland 2016 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Do., 3.3. Bitte Änderung beachten: 0.55 Notruf Hafenkante (VPS 0.54/HD/AD/UT) Ausgebremst (von 19.25 Uhr) Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Nick Brandt Raúl Richter Pinar Aslan Aybi Era Kris Freiberg Marc Barthel Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack und andere Schnitt: Julia Böhringer Musik: Michael Soltau Kamera: Oliver Sander, Roland Fritzenschaft Buch: Ischta Lehmann, Stefan Puntigam Regie: Gudrun Scheerer Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2022 (Die Wiederholung "Blutige Anfänger: Stirb zweimal" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell