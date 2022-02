ZDF

Mit cleveren Ideen die Verödung stoppen: "planet e." über eine zweite Chance für Innenstädte

Der Onlinehandel boomt, der stationäre Handel leidet. Überall müssen Geschäfte schließen. Doch was tun mit leeren Kaufhäusern und Shopping-Centern? "planet e." zeigt am Sonntag, 27. Februar 2022, 16.30 Uhr, im ZDF was Stadtplanerinnen und -planer unternehmen, um der Verödung von Innenstädten entgegenzuwirken. Der Film "Zweite Chance für Innenstädte – Wie pfiffige Ideen die Verödung stoppen" von Hartmut Idzko ist ab Freitag, 25. Februar 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Echtes Leben gegen virtuelle Einfalt: So etwa könnte man die Leitlinien der neuen Stadtplanung beschreiben. Konsum-Monotonie war gestern, gesucht werden Start-ups, die zwar auch Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, aber gleichzeitig die Innenstädte erlebbar machen. Auch neue Vertriebswege spielen eine wichtige Rolle: Ferngesteuerte Lieferroboter und -drohnen sollen den Menschen ihre Einkäufe bequem nach Hause bringen. Und auch kulturelle Angebote können Innenstädte beleben: Was spricht zum Beispiel dagegen, in ein altes Großkaufhaus eine Akademie einziehen zu lassen?

