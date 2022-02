ZDF

ZDFneo-Programmänderungen Wo 12/22 und 13/22

Woche 12/22 Dienstag, 22.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 20.15 Nord Nord Mord - Sievers und der schwarze Engel (Text und weitere Angaben s. 22.45 Uhr) 21.45 neoriginal Doppelhaushälfte Schall und Rauch 22.15 neoriginal Doppelhaushälfte Brian 22.45 Nord Nord Mord (vom 18.8.2015) Theo Clüver Robert Atzorn Ina Behrendsen Julia Brendler Hinnerk Feldmann Oliver Wnuk Anna Clüver Ulrike Grote Tom Peters Martin Brambach Olli Hellmann Ingo Naujoks Meggy Karlstedt Anna Schudt Hannes Jensen Hannes Hellmann Karl Wersing Peter von Strombeck Gerd Martens Felix Vörtler Mona Brandheide Nicola Thomas Paul Behrendsen Michael Habeck Junge Henning Nöhren Mädchen Laura Lo Zito Mutter Käthe Katrin Pollitt Pfarrer Uwe Rohde und andere Musik: Fabian Römer Kamera: Arthur W. Ahrweiler Buch: Lars Albaum Regie: Josh Broecker Deutschland 2011 0.15 neoriginal Doppelhaushälfte Schall und Rauch Achtteilige Comedyserie (von 21.45 Uhr) 0.45 neoriginal Doppelhaushälfte Brian Achtteilige Comedyserie (von 22.15 Uhr) 1.15 Nord Nord Mord - Sievers und der schwarze Engel (von 20.15 Uhr) 2.45 Terra X Fantastische Phänomene 1. Welt in Bewegung (vom 20.5.2017) Großbritannien/Deutschland 2016 3.30 Terra X Fantastische Phänomene 2. Bausteine des Lebens (vom 20.5.2017) Großbritannien/Deutschland 2016 4.15 Terra X Die Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer (vom 17.8.2013) Deutschland 2013 („Rabenväter oder Super Dads?“ (1) und (2) wurde auf Donnerstag, 24.03.2022 verschoben. Weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 24.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Neu Rabenväter oder Super Dads? (1) Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes (Text und weitere Angaben s. 22.3.2022) 21.00 Rabenväter oder Super Dads? (2) Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes (Text und weitere Angaben s. 22.3.2022) 21.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 20.3.2022) 22.15 Studio Schmitt Late-Night-Show 22.50 ZDF Magazin Royale (vom 20.3.2022) 23.20 MAITHINK X - Die Show Fernsehquote: Die geheime Macht der Quotenbox 23.50 Studio Schmitt Late-Night-Show (von 22.15 Uhr) 0.20 Game Two #241 Videospielmagazin 0.50 Rabenväter oder Super Dads? (1) Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes (von 20.15 Uhr) 1.35 Rabenväter oder Super Dads? (2) Zweiteiliges Social Factual mit Collien Ulmen-Fernandes (von 21.00 Uhr) 2.20 Lukas Mann und Maus Comedy-Serie mit Dirk Bach 2.50 Lukas Romeo und Julia Comedy-Serie mit Dirk Bach 3.15 Lukas Frühlings Erwachen Comedy-Serie mit Dirk Bach 3.45 Lukas Steueraffäre 4.15 Lukas Hasch mich 4.40 Lukas Unter Strom 5.15 Lukas Mein Bauch gehört mir Comedy-Serie mit Dirk Bach 5.45 Lukas -6.10 Mein Freund ist Ausländer Comedy-Serie mit Dirk Bach (Die Sendungen „Monk: Mr. Monk tritt einer Sekte bei“ und „Monk: Mr. Monk in Uniform“ von 20.15 Uhr, 20.55 Uhr, 0.45 Uhr und 1.25 Uhr, werden auf Donnerstag, 31.03.2022, verschoben. „Lukas: Wem die Stunde schlägt“ wird auf Freitag, 25.03.2022, verschoben.) Freitag, 25.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.10 Lukas Wem die Stunde schlägt Comedy-Serie mit Dirk Bach (Text und weitere Angaben s. 24.3.2022) 6.40 neoriginal Doppelhaushälfte Schall und Rauch Achtteilige Comedyserie (vom 22.3.2022) 7.10 neoriginal Doppelhaushälfte Brian Achtteilige Comedyserie (vom 22.3.2022) 7.40 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Einsamkeit 7.50 Kerners Köche (vom 1.11.2019) Deutschland 2017 8.35 Die Küchenschlacht Nelson Müller sucht den Spitzenkoch (ZDF 24.3.2017) Deutschland 2017 9.20 Stadt, Land, Lecker (vom 27.2.2020) Deutschland 2019 („Father Brown: Die Upcott-Bruderschaft“ und „Father Brown: Der Kobold vom Kembleford“ entfallen. Weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 13/22 Donnerstag, 31.03. 20.15 Monk Bitte Folgenänderung beachten: Mr. Monk tritt einer Sekte bei (Text und weitere Angaben s. 24.3.2022) 20.55 Monk Bitte Folgenänderung beachten: Mr. Monk in Uniform (Text und weitere Angaben s. 24.3.2022) 0.45 Monk Bitte Folgenänderung beachten: Mr. Monk tritt einer Sekte bei (Text und weitere Angaben s. 24.3.2022) 1.25 Monk Bitte Folgenänderung beachten: Mr. Monk in Uniform (Text und weitere Angaben s. 24.3.2022) (Die Sendungen „Monk: Mr. Monk und die dreifache Julie“ und „Monk: Mr. Monk malt“ um 20.15 Uhr, 20.55 Uhr, 0.45 Uhr und 1.25 Uhr, verschieben sich auf Donnerstag, 07.04.2022)

