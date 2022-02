ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 7/22

Mainz (ots)

Woche 7/22

Mo., 14.2.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)

Kriegsgefahr in Europa

Konflikt zwischen Russland und Ukraine

Moderation: Andreas Klinner

19.40 WISO (VPS 19.25)

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

Fr., 18.2.

20.15 100. Folge

Der Staatsanwalt

Bitte Korrektur bei Rolle/Darsteller beachten:

Juliane Wolff Annett Kruschke

Bitte streichen: Annet

Woche 9/22

Sa., 26.2.

Bitte neuen Ausdruck und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:

0.30 Filmnacht im ZDF (HD/Dolby digital 5.1/UT)

Der Pate III

(The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone)

Der Pate, Epilog: Der Tod von Michael Corleone

Michael Corleone Al Pacino

Kay Adams Diane Keaton

Connie Corleone Rizzi Talia Shire

Vincent Mancini Andy Garcia

Don Altobello Eli Wallach

Joey Zasa Joe Mantegna

B. J. Harrison George Hamilton

Grace Hamilton Bridget Fonda

Mary Corleone Sofia Coppola

Regie: Francis Ford Coppola

USA 1990

2.55 Ride Along 2 - Tatort Miami (VPS 3.05)

4.30 SOKO Wien (VPS 4.40)

5.15 Deutschland von oben (HD)

Deutschland 2022

5.25- Länderspiegel

5.55

