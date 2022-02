ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 5/22

Mainz (ots)

Woche 5/22 Fr., 4.2. Bitte Programmänderung beachten: 1.30 ZDF-History (HD/UT) Queen Victoria – Die wahre Geschichte (Erstsendung 13.12.2020) Deutschland 2020 ("ZDF-History: Kinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern." entfällt.) Woche 7/22 Mi., 16.2. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.00 auslandsjournal - die doku: Kriegsangst in der Ostukraine (VPS 0.59/ Film von Anna Feist HD/UT) Ukraine/Deutschland 2022 1.30 sportstudio reportage (VPS 1.40) Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt 2.20 sportstudio reportage (VPS 2.30) Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt 3.10 sportstudio reportage (VPS 3.20) Archaic Festivals: Alte Kultur in der neuen Welt 4.00 auslandsjournal (VPS 4.10) 4.40 plan b: So ein Käse (HD/UT) Köstlich, kreativ und klimafreundlich Film von Annie Hofmann und Katrin Kleemann (vom 12.2.2022) Deutschland 2022 5.10- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30 ("Welterbe in Gefahr - Wie viel Macht hat die UNESCO noch?" und "Deutschland von oben" entfallen.) Woche 10/22 So., 6.3. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Herzkino (HD/AT/UT) Rosamunde Pilcher: Die Elster und der Kapitän Nach der Kurzgeschichte "Pagans home" Lisa Edison Jasmina Al Zihairi Dave Solvit Daniel Fritz Eleonore Lakeman Tina Engel Jason Updrave William Noordewier Donna Bent Dagny Dewath Richard Edison Christoph Grunert Emma Edison Saskia Fischer Dan Percy Charles Armstrong Dr. Rupert Stoneham Maurice Byrne und andere Schnitt: Ilana Goldschmidt Musik: Patrick M. Schmitz Kamera: Clemens Messow Drehbuch: Andreas Bradler, Karsten Rüter Regie: Käthe Niemeyer Deutschland 2022 ("Herzkino: Rosamunde Pilcher: Liebe und andere Schätze" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell