"Game Two": Neue Staffel in ZDFneo, der Mediathek und bei YouTube

Am Donnerstag, 27. Januar, 0.40 Uhr startet in ZDFneo die neue Staffel des wöchentlichen Videospielmagazins "Game Two". Die Fangemeinde findet das dreißigminütige Gaming-Magazin wie gewohnt schon samstags vorab um 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Game Two" und montags ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek. Das Online-First-Format, das seit Sommer 2021 für ZDFneo in Zusammenarbeit mit funk entsteht, stellt aktuelle Videospiele und die neuesten Gaming-Trends mit einer ordentlichen Prise Humor vor. Wie schon 2021 wird die neue Staffel auch diesmal wieder mit einer zweiteiligen Vorschau auf das Jahr gestartet. Was sind die vielversprechendsten Gaming-Highlights 2022? Ob für PlayStation, Xbox oder PC: die "Game Two"-Moderatoren und -Moderatorinnen verraten, was Videospiel-Fans in den kommenden Monaten so alles erwartet. Eingebettet sind die Gaming-Rezensionen in aufwendig produzierte Einspieler, in denen bekannte Filme und Serien persifliert werden; in der ersten Folge der neuen Staffel unter anderem das Science-Fiction-Abenteuer "Dune" von 2021. Gaming ist schon lange kein Nischenhobby mehr, sondern Teil der Popkultur. Ob für Vollblut-Spieler, Gelegenheits-Zockerinnen und -Zocker oder Neulinge: "Game Two" beleuchtet Videospiele in all ihren Facetten, liefert Reviews, News und spannende Hintergrundinformation aus der Branche – immer kompetent und unterhaltsam. Die "Game Two"-Folgen in ZDFneo laufen donnerstags zu etwas unterschiedlichen Zeiten zwischen 0.00 und 1.00 Uhr.

