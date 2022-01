ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 3/22

Mainz (ots)

Woche 3/22 Do., 20.l. Zum Tode von Hardy Krüger 0.55 ZDF-History (VPS 0.54/HD/UT) Hardy Krüger - Eine deutsche Legende (Erstsendung 29.3.2020) Deutschland 2020 (Die Wiederholung "Blutige Anfänger: Cop-Killer" entfällt.) Fr., 21.1. 20.15 sportstudio live (VPS 20.14) Handball-EM Deutschland - Norwegen . . . In der Halbzeitpause: gegen 21.10 heute journal (VPS 22.45) Bitte Änderung beachten: Moderation: Christian Sievers Bitte streichen: Marietta Slomka Woche 7/22 So., 13.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Verteilungskampf Arm gegen Arm Film von Sebastian Galle und Manuela Christ Deutschland 2021 ______________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Verteilungskampf Arm gegen Arm Film von Sebastian Galle und Manuela Christ (von 18.00 Uhr) Deutschland 2021 Woche 8/22 Fr., 25.2. 20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht Bitte streichen: Dolby digital 5.1

