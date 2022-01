ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 2/22

Mainz (ots)

Woche 2/22 Mi., 12.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 14.15 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 7,5 km Sprint Frauen Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 15.45 Uhr Snowboard: Parallelslalom Team Zusammenfassung aus Bad Gastein/Österreich Reporter: Marc Windgassen Do., 13.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 14.15 sportstudio live (HD/UT) Biathlon-Weltcup 10 km Sprint Männer Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 15.45 Uhr Para-Snow-WM Zusammenfassung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Alexander von der Groeben Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, 1. Spieltag, Gruppe C aus Szeged/Ungarn: Kroatien – Frankreich ab 20.30 Uhr im Livestream Fr., 14.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 12.10 sportstudio live (HD/UT) Para-Snow-WM Zusammenfassung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Alexander von der Groeben ca. 12.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Übertragung aus Wengen/Schweiz Reporter: Fabian Meseberg Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 13.50 Uhr (VPS 13.45) heute Xpress (HD/UT) ca. 13.55 Uhr Skeleton-Weltcup, Finale Frauen Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz Reporter: Michael Kreutz ca. 14.15 Uhr Biathlon-Weltcup 4 x 6 km Staffel Frauen Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 15.50 Uhr Skeleton-Weltcup, Finale Männer Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz Reporter: Michael Kreutz Skisprung-Weltcup bei sportstudio.de: Qualifikation der Männer aus Zakopane/Polen ab 18.00 Uhr im Livestream Woche 3/22 Sa., 15.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.30 sportstudio live (HD/UT) Eishockey: DEL, 42. Spieltag ERC Ingolstadt - Adler Mannheim Zusammenfassung von Freitagabend Reporter: Konstantin Klostermann ca. 9.45 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen, Männer Übertragung aus Klingenthal Reporter: Volker Grube ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Frauen Übertragung aus Zauchensee/Österreich Reporter: Aris Donzelli Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 11.50 Uhr Rodel-Weltcup Männer Übertragung aus Oberhof Reporter: Norbert Galeske ca. 12.15 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer Übertragung aus Wengen/Schweiz Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 13.45 Uhr Weltcup Nordische Kombination 10 km Langlauf, Männer Übertragung aus Klingenthal Reporter: Volker Grube ca. 14.15 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 14.20 Uhr Biathlon-Weltcup 4 x 7,5 km Staffel Männer Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer zu Sa., 15.1. ca. 16.00 Uhr Weltcup-Skispringen Team Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Zakopane/Polen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Toni Innauer ca. 16.55 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.00 Uhr Bob-Weltcup, Finale Monobob Frauen, Zweierbob Männer Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz Reporter: Michael Kreutz ca. 17.10 Uhr Weltcup-Skispringen Team Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Zakopane/Polen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Toni Innauer ca. 17.50 Uhr Rodel-Weltcup Doppelsitzer Männer Zusammenfassung aus Oberhof Reporter: Norbert Galeske Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein So., 16.1. Bitte neuen Ausdruck beachten: 10.15 sportstudio live (HD/UT) Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 1. Lauf Übertragung aus Wengen/Schweiz Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 10.45 Uhr Freestyle: Skicross Zusammenfassung aus Nakiska/Kanada ca. 10.50 Uhr Para-Snow-WM Zusammenfassung aus Lillehammer/Norwegen Reporter: Alexander von der Groeben zu So., 16.1. ca. 11.00 Uhr Bob-Weltcup, Finale Zweierbob Frauen Übertragung aus St. Moritz/Schweiz Reporter: Michael Kreutz ca. 11.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen Übertragung aus Zauchensee/Österreich Reporter: Aris Donzelli Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 12.30 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 12.35 Uhr Weltcup Nordische Kombination Springen, Männer Zusammenfassung aus Klingenthal Reporter: Volker Grube ca. 12.40 Uhr Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Frauen Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer ca. 13.30 Uhr Rodel-Weltcup Frauen Zusammenfassung aus Oberhof Reporter: Norbert Galeske ca. 13.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup Slalom Männer, 2. Lauf Übertragung aus Wengen/Schweiz Reporter: Michael Pfeffer Moderation: Katja Streso Experte: Marco Büchel ca. 14.30 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 14.35 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Männer Übertragung aus Ruhpolding Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda Experte: Sven Fischer zu So., 16.1. ca. 15.30 Uhr Weltcup Nordische Kombination 10 km Langlauf, Männer Übertragung aus Klingenthal Reporter: Volker Grube ca. 16.00 Uhr Weltcup-Skispringen Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Zakopane/Polen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Toni Innauer ca. 16.55 Uhr heute Xpress (HD/UT) ca. 17.00 Uhr Bob-Weltcup, Finale Viererbob Zusammenfassung aus St. Moritz/Schweiz Reporter: Michael Kreutz ca. 17.10 Uhr Weltcup-Skispringen Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Zakopane/Polen Reporter: Stefan Bier Moderation: Norbert König Experte: Toni Innauer ca. 17.50 Uhr Rodel-Weltcup Teamstaffel Zusammenfassung aus Oberhof Reporter: Norbert Galeske Moderation im Studio: Katrin Müller-Hohenstein

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell