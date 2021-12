ZDF

Im ZDF: "Wilsberg"-Krimi mit neuer Anwältin – Patricia Meedens Einstieg in ZDF-Reihe /

Mainz (ots)

In der Folge "Wilsberg: Einer von uns", die das ZDF am Samstag, 11. Dezember 2021, 20.15 Uhr, sendet, steigt Schauspielerin Patricia Meeden mit einer durchgehenden Hauptrolle in die ZDF-Krimiserie ein. Der neue "Wilsberg"-Fall entstand nach dem Drehbuch von Stefan Rogall, Regisseur war Martin Enlen. Der Film ist ab Samstag, 4. Dezember 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen. Georg Wilsberg (Leonard Lansink) trifft die attraktive Anwältin wieder, mit der er schon bei einem Erbschaftsstreit auf Norderney (Jubiläumsfolge "Wellenbrecher") zusammengearbeitet hat: Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden). Die temperamentvolle Juristin nimmt an einem Vortrag von Overbeck (Roland Jankowsky) über "Sexualitätsdispositive in Exekutivorganen des staatlichen Gewaltmonopols" auf einem Wasserschloss teil. Nach einer mysteriösen Drohung und Blutspuren in der Hotelhalle bittet sie den Münsteraner Privatdetektiv um Hilfe. Anna Springer (Rita Russek) weiß noch nicht so recht, was sie davon halten soll. Auch Overbeck denkt zunächst nicht gut über die "Neue", hält sie für eine Wichtigtuerin. Bisher arbeitete Tessa in einer international tätigen Kanzlei, die neben ihren Niederlassungen in Münster und Bielefeld auch für dubiose Firmen mit Steueroasen in Übersee erfolgreich tätig ist – was zum einen Wilsberg auf die Palme bringt, zum anderen aber auch Finanzamtsmann Ekki Talkötter (Oliver Korittke) so manche schlaflose Nacht bereitet. Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 701-5380; Pressedesk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wilsberg

