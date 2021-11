"ZDF.reportage: Erben gesucht" über Stress im Familienbetrieb

ZDF

Geschätzt wird in Deutschland jedes Jahr ein Vermögen im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro vererbt. Doch es gibt Nachlässe, bei denen nicht klar ist, wem der Reichtum nun zusteht. "Erben gesucht: Wer bekommt das Vermögen?" fragt die "ZDF.reportage" am Sonntag, 14. November 2021, um 18.00 Uhr. Der Film von Hilmer Rolff steht ab Freitag, 12. November 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Thomas Benden ist Fachanwalt für Erbrecht und hat vom Gericht den Auftrag bekommen, sich um einen Nachlass in Mönchengladbach zu kümmern. Dort starb eine Beamtin, Angehörige sind nicht bekannt. Thomas Benden muss nun den Wert des Nachlasses ermitteln, nach Hinweisen auf Angehörige oder auf ein Testament suchen.

Finden Nachlasspfleger wie Thomas Benden keine Erben, können sie Erbenermittler einschalten, um doch noch vorhandene Verwandte ausfindig zu machen. André Bialk und Gero Herter sind solche freiberuflichen Erbenermittler. Sie sitzen bis zu drei Jahre an einem Fall, um einen Familienstammbaum zu erstellen, der alle Verwandten umfasst. Dazu durchstöbern sie Archive nach Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Jede Person im Stammbaum muss mit Urkunden nachgewiesen werden.

In einem anderen Fall haben die Erbenermittler die Schwestern Eva Nacke und Simone Rustemeyer als Erbinnen ermittelt. Von ihrer Erbschaft ahnten die Geschwister nichts, bis sich die Erbenermittler bei ihnen meldeten. Anhand des Familienstammbaums zeigen André Bialk und Gero Herter den Frauen, wie sie sie gefunden haben und welcher Großonkel ihnen einen Teil seines Vermögens vererbt hat.

