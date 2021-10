"Inga Lindström: Hochzeitsfieber" im ZDF-"Herzkino"

ZDF

Die neueste Liebesgeschichte aus Schweden hat Regisseur Matthias Kiefersauer inszeniert: "Inga Lindström: Hochzeitsfieber" am Sonntag, 7. November 2021, 20.15 Uhr, im ZDF. Am Samstag, 6. November 2021, 10 Uhr, ist der Film bereits in der ZDFmediathek zu sehen. In dem "Herzkino"-Melodram sind unter anderen Magdalena Höfner, Jonas Minthe, Julian Bloedorn, Philipp Lind und Laura Cuenca Serrano zu sehen.

Lena (Magdalena Höfner) arbeitet gerade mal seit zwei Tagen im schwedischen Landhotel "Mariefred", als ihre Chefin Victoria (Adelheid Kleineidam) spurlos verschwindet. Es stellt sich heraus, dass das Hotel tief in den roten Zahlen ist. Doch ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ab: Die berühmte Sängerin Ilvy (Laura Cuenca Serrano) würde gern ihre Hochzeit im "Mariefred" ausrichten. Der Bräutigam ist für Lena kein Unbekannter, er ist ihre Jugendliebe Anton (Julian Bloedorn). Dass die beiden durch die Festvorbereitungen aufeinandertreffen, stört Lenas Partner Sören (Philipp Lind) gewaltig. Dann taucht auch noch Charlie (Jonas Minthe), der Sohn der verschwundenen Hotelchefin Victoria, auf. Er bietet zwar seine Hilfe an, verstört aber mit seiner sarkastischen Art die Kunden. All die Erfahrungen hinterlassen tiefe Spuren bei Lena. Sie beginnt, ihr Leben, vor allem ihre Beziehung zu Sören, zu hinterfragen. Und ehe sie sich versieht, ist sie schon zwischen die Fronten dreier interessanter, aber völlig unterschiedlicher Männer geraten.

