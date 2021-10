ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 44/21

Mainz (ots)

Woche 44/21 Mo., 1.11. 18.00 SOKO Potsdam Bitte Korrektur beachten: Buch: Stefan Rogall Regie: Constanze Knoche Bitte streichen: Buch und Regie: Stefan Rogall Woche 45/21 So., 7.11. 4.00 Diese Drombuschs Die Machtprobe Bitte streichen: Untertitel Bitte auch an folgenden Terminen beachten: Mo., 8.11., 1.20 Uhr, 2.20 Uhr und 3.20 Uhr So., 14.11., 2.45 Uhr und 3.40 Uhr Mo., 15.11., 1.35 Uhr, 2.35 Uhr und 3.30 Uhr Do., 25.11., 0.55 Uhr, 1.55 Uhr, 2.55 Uhr und 3.55 Uhr Woche 46/21 Fr., 19.11. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Die Chefin Söhne (Text und weitere Angaben s. Fr., 3.12.2021, 20.15 Uhr.) ("Die Chefin - Der Wolf" wird auf Fr., 3.12.2021, 20.15 Uhr verschoben.) Woche 48/21 Fr., 3.12. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Die Chefin Der Wolf (Text und weitere Angaben s. Fr., 19.11.2021, 20.15 Uhr.) ("Die Chefin - Söhne" wird auf Fr., 19.11.2021, 20.15 Uhr vorgezogen.)

