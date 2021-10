ZDF

Warum der Mensch ohne Bildung verloren ist: Zwei Folgen "Terra X: Faszination Universum" im ZDF

Mainz (ots)

Blick in die Zukunft: Harald Lesch zeigt in zwei Folgen "Terra X: Faszination Universum" (Sonntag, 31. Oktober und 7. November 2021, jeweils 19.30 Uhr), dass die weitreichenden Veränderungen in allen menschlichen Lebensbereichen nur dann bewältigt werden können, wenn Bildung breiter und grundsätzlicher aufgestellt wird. Dafür reist er in die Vergangenheit: zu bahnbrechenden technischen Errungenschaften, Entdeckungen und Erkenntnissen der Wissenschaft.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell