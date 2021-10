ZDF

Premiere für Mitri Sirin in der 19.00-Uhr-"heute" im ZDF

Premiere in der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr: Am Montag, 11. Oktober 2021, wird Mitri Sirin erstmals die Hauptnachrichtensendung im ZDF moderieren. Er tritt die Nachfolge von Christian Sievers an und präsentiert die "heute" um 19.00 Uhr künftig im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Jana Pareigis. In seiner Premieren-Woche ist er bis Freitag, 15. Oktober 2021, täglich um 19.00 Uhr im ZDF zu sehen.

Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles: "Mitri Sirin ist ein sehr erfahrener Kollege, der das neue Moderations-Team der 19.00-Uhr-Sendung komplett macht. Wir werden unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch weiterhin einen informativen und geprüften Überblick über das Nachrichtengeschehen geben. Jana Pareigis, Barbara Hahlweg und Mitri Sirin stehen für Kompetenz und Glaubwürdigkeit und tragen dem gestiegenen Zuspruch für unsere Hauptnachrichtensendung Rechnung."

Mitri Sirin folgt auf Christian Sievers, der sich Ende September als Moderator der 19.00-Uhr-Sendung verabschiedet hatte. Christian Sievers wird ab Januar 2022 als Nachfolger von Claus Kleber im Wechsel mit Marietta Slomka das "heute journal" im ZDF moderieren.

Mitri Sirin (50), seit 2009 für das ZDF tätig, ist bereits bisher gelegentlich für die "heute"-Nachrichten am Tage im Einsatz und moderiert seit zehn Jahren das "ZDF-Morgenmagazin". Dort wird er auch künftig einige Wochen im Jahr zu sehen sein.

Jana Pareigis moderiert seit Ende Juli als Nachfolgerin von Petra Gerster die "heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr im ZDF. Barbara Hahlweg ist seit 2007 für die Hauptnachrichtensendung im Einsatz.

Die "heute"-Sendung um 19.00 Uhr hat zuletzt deutliche Akzeptanzsteigerungen erzielen können und erreichte im Jahr 2021 bisher im Schnitt 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 18,1 Prozent. 2020 hatte die Hauptnachrichtensendung des ZDF durchschnittlich 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 18,4 Prozent erzielt.

