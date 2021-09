ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 37/21

Mainz (ots)

Woche 37/21 Mi., 15.9. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 1. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker Woche 38/21 Do., 23.9. Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten: 3.10 SOKO Stuttgart 3.50 zdf.formstark (HD) Deutschland 2021 4.00- Wahl 2021 im ZDF (HD/UT) 5.30 Die Schlussrunde (ARD/ZDF) Moderation: Tina Hassel (ARD) und Theo Koll (ZDF) (von 20.15 Uhr) Deutschland 2021 (Die Wiederholungen " Die Rosenheim-Cops", " Leute heute" und " hallo deutschland" entfallen.) Woche 39/21 Mi., 29.9. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Gruppenphase, 2. Spieltag Highlights, Analysen, Interviews . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

