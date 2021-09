ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/21

Mainz (ots)

Woche 40/21 So., 3.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.30 ZDF-History (HD/UT) Das Afghanistan-Desaster - Alles umsonst? Deutschland 2021 ("ZDF-History: Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht" entfällt.) Fr., 8.10. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.15 ZDF-History (HD/UT) Das Afghanistan-Desaster - Alles umsonst? (vom 3.10.2021) Deutschland 2021 (Die Wiederholung "ZDF-History: Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht" entfällt.) Woche 41/21 Do., 14.10. 20.15 Mein Freund, das Ekel Familienbande Bitte Ergänzung beachten: (VPS 20.14) Woche 42/21 So., 17.10. 17.10 sportstudio reportage Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Norbert König

