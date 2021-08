ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 35/21

Mainz (ots)

Woche 35/21 Mo., 30.8. Bitte Programmänderung ab 0.25 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Heide Keller 0.25 Das Traumschiff (VPS 0.24/HD/UT) Los Angeles Kapitän Victor Burger Sascha Hehn Beatrice Heide Keller Dr. Sander Nick Wilder Oskar Schifferle Harald Schmidt Sabine Lena Stolze Sophie Janina Fautz Carina Annika Schrumpf Clara Ellenie Salvo Gonzalez Ralf Jan Sosniok Will Goldsmith Reiner Schöne Christoph Herbert Ulrich Nico Remo Schulze und andere Schnitt: Usch Born Titelmusik: James Last Musik: Hans Günter Wagener Kamera: Marc Prill Buch: Jac Dueppen, Jan Schröter, Martin Wilke, Jochen S. Franken Regie: Stefan Bartmann Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 1.1.2018) Deutschland 2018 1.55 Das Traumschiff - Spezial (VPS 1.54/HD/UT) Film von Yvette Kampfmann (Erstsendung 1.1.2018) Deutschland 2017 2.25 Das Traumschiff (VPS 1.55) Perth 3.55 Das Traumschiff (VPS 3.25) Japan 5.25- Deutschland von oben (HD) 5.30 Deutschland 2021 ("Das kleine Fernsehspiel: AGGREGAT" und die Wiederholung "hallo deutschland" entfallen.) Mi., 1.9. 22.55 Wahl 2021 im ZDF ZDFzoom Bitte Änderung beachten: Angriff auf unsere Demokratie Wie sicher ist unsere Bundestagswahl? Bitte streichen: Angriff auf die Bundestagswahl? (Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.55 Uhr beachten.) Fr., 3.9. Bitte Programmänderung ab 4.40 Uhr beachten: 4.40 Leute heute 4.50 hallo deutschland (VPS 4.55) 5.20- Find me in Paris (VPS 5.20) 5.45 Überraschende Konkurrenz Woche 36/21 Sa., 4.9. Bitte Programmänderung ab 5.45 Uhr beachten: 5.45 Find me in Paris (VPS 5.50) Bilder aus alten Zeiten 6.10 JoNaLu (VPS 6.15) 6.35 Meine Freundin Conni (VPS 6.40) 6.45 Meine Freundin Conni (VPS 6.55) 7.00 Wickie und die starken Männer (VPS 7.05) 7.10 Peter Pan - Neue Abenteuer (VPS 7.15) 7.35 Zoom - Der weiße Delfin (VPS 7.40) 7.45 Lassie (VPS 7.50) 8.10 Mia and me (VPS 8.15) 8.30 heute Xpress (VPS 8.40) 8.35 Bibi Blocksberg (VPS 8.43) 9.00 Bibi und Tina (VPS 9.05) 9.25 Bibi und Tina (VPS 9.30) 9.50 PUR+ (VPS 9.55) ____________________________ zu Sa., 4.9. 10.15 heute Xpress (VPS 10.23) 10.20 Notruf Hafenkante (VPS 10.25) 11.05 SOKO Wismar (VPS 11.10) 11.50 heute Xpress (VPS 11.55) 11.55 einfach Mensch (VPS 12.00) 12.10 Unsere Farm in Irland (VPS 13.40) Zur Erinnerung an Heide Keller 13.35 Das Traumschiff (HD/UT) Chile und die Osterinsel Kapitän Jakob Paulsen Siegfried Rauch Beatrice Heide Keller Dr. Horst Schröder Horst Naumann Richard Odenthal Karl Heinz Vosgerau Angela Julia Thurnau Sebastian Alexander Wussow Gerd Janosch Günther Maria Halmer Hella Berger Michaela May Johannes Keller Elmar Wepper Patsy Diana Amft Nicola Jana Leipziger und andere Musik: James Last, Hans Günter Wagener Kamera: Holger Greiß Buch: Jac Dueppen, Thomas Hernádi, Christine Jendrich Regie: Michael Steinke Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 1.1.2002) Deutschland 2001 15.10 heute Xpress (Weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen. "Tessa Hennig: Elli gibt den Löffel ab" entfällt.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell