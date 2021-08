ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 26. August 2021, 0.55 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert Anthony Hopkins in "The Father": Steven Gätjen und Daniel Schröckert stellen das Drama des Franzosen Florian Zeller vor, dessen Hauptrolle Hopkins dieses Jahr seinen zweiten Oscar bescherte. Anschließend geht es um ein weiteres Alphatier des Kinos: Silke Schröckert und Anne Wernicke sprechen über ihre Top-3-Lieblingsfilme mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio. Eine persönliche Auswahl, die die Vielseitigkeit des 47jährigen Amerikaners beleuchtet. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

