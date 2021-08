ZDF

Primetime-Premiere im ZDF: "Das große Deutschland-Quiz" mit Sabine Heinrich

Mainz (ots)

In der ZDF-Show "Das große Deutschland-Quiz" nimmt Moderatorin Sabine Heinrich die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf große Quiz- und Spielreise durch unser Land: am Samstag, 7. August 2021, um 20.15 Uhr startet die erste lange Ausgabe der Show in der Primetime. Im Studio spielen acht prominente Gäste mit ihrem Wissen um alles oder nichts. Henry Maske, Anja Kling, Leonard Lansink, Armin Rohde, Sonja Zietlow, Judith Williams, Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger spielen für den guten Zweck. In Quizduellen stellen sie sich Fragen rund um Deutschland und zeigen, wie facettenreich unsere Heimat ist. Gefragt ist klassisches Wissen ebenso wie Überraschendes und Skurriles. Die Fragen und Antwortmöglichkeiten vermitteln Wissen, bieten abwechslungsreiche Unterhaltung für die ganze Familie und machen nebenbei Lust auf die nächste Urlaubsreise im eigenen Land. "Das große Deutschland-Quiz" besteht aus einer Vorrunde, der sogenannten Rundreise, und dem Finale. Vier Teams mit jeweils zwei Prominenten treten in wechselnden Duellen gegeneinander an. Bei der Primetime-Premiere treten Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger gemeinsam für den Norden an. Für den Osten gehen Henry Maske und Anja Kling ins Rennen. Die Schauspieler Leonard Lansink und Armin Rohde bilden das Team für den Westen, Sonja Zietlow und Judith Williams vertreten den Süden. Die beiden Teams, die in der Vorrunde die meisten Duelle gewinnen, ziehen ins Finale ein und spielen um den Sieg. Die Gewinnsumme spenden die Sieger an eine oder mehrere karitative Einrichtungen und Organisationen in Deutschland. Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 – 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/deutschlandquiz Pressemappe: Das große Deutschland-Quiz: ZDF Presseportal https://twitter.com/ZDFpresse

