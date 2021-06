ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Samstag, 03.07.2021, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Von nun an blind? Bettina Klinkig weiß, wie es ist, wenn Menschen langsam erblinden. Sie bemerkte das im Jahr 2013. Heute reduziert sich ihr Sehen auf einen immer enger werdenden Tunnel. Die Diagnose: Retinitis pigmentosa - eine unheilbare Erbkrankheit. Die Sehstärke der Architektin liegt mittlerweile bei einem Wert von vier Prozent. Sinkt er auf zwei Prozent ab, gilt sie offiziell als blind. Noch arbeitet die Mutter zweier Kinder als Stadtplanerin, doch mussten der Arbeitsplatz und die Aufgaben bereits angepasst werden. Eine weitere Sorge: Auch ihr zehnjähriger Sohn ist von der Krankheit betroffen. Die unheilbare Erbkrankheit - ein Schock: Wie damit umgehen, wenn jemand in absehbarer Zeit den Blick auf diese Welt verliert? Für Bettina Klinkig ist es das Zeichnen, das nicht nur Beruf und Leidenschaft ist. Seit ihrer Erkrankung ist es auch eine Therapie und der Versuch, ihr Gehirn mit sichtbaren Informationen zu füttern. "Menschen - das Magazin" begleitet die 55-Jährige auf ihrer Reise durch die Welt der Sehenden, ist dabei, wenn sie ihre Bilder auf Papier zeichnet. Eindrücke, die sie nicht vergessen will.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell