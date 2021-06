MagentaTV

EURO 2020 bei MagentaTV - weitere Exklusivspiele fixiert und Star-Trainer Klopp als Schaltgast bei Johannes B. Kerner

Jürgen Klopp, Michael Ballack und Fredi Bobic live zum Deutschland-Spiel

Erneut ein starkes Aufgebot zum 2. Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Europameister Portugal bei MagentaTV: Liverpools Erfolgstrainer Jürgen Klopp wird live ins Studio zu Moderator Johannes B. Kerner sowie den Experten Michael Ballack und Fredi Bobic geschaltet sein. Im Zuge der fortlaufenden Gruppenphase bei der EURO 2020 wurden folgende Exklusivspiele bei MagentaTV weiter fixiert: Schweiz - Türkei, Finnland - Belgien, Nordmazedonien - Niederlande und Frankreich - Portugal laufen nur bei MagentaTV. Die Plattform zeigt alle Spiele der EURO2020 live, darunter 10 exklusiv.

Deutschland-Spiel mit Klopp, Ballack, Bobic und Ittrich bei Johannes B. Kerner

Es wird ernst in der deutschen Gruppe F: um 14 Uhr beginnen die Vorberichte, auch auf das deutsche Spiel ab 18 Uhr, ehe Weltmeister Frankreich ab 15 Uhr live bei MagentaTV sein 2. Gruppenspiel gegen Ungarn bestreitet. Moderator Johannes B. Kerner hat schon im Vorlauf zum Spiel mit Fredi Bobic und Michael Ballack, Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich und Analysespezialist Jan Henkel die geballte Experten-Power mit im Studio. Ergänzen werden Fußball-Liebhaber Daniel Hall, aus dessen Feder der MagentaTV EURO-Song stammt. Am Mikrofon sitzt Marco Hagemann, dem als Co-Kommentator Löwen-Legende Benny Lauth zur Seite steht. Lauth zeigt darüber hinaus im MagentaTV EURO Format "Future Stars" mit jungen Münchener Fußballern Tricks und Tipps der EURO-Stars zum Nachmachen.

Im Anschluss starten die Vorberichte auf die Partie Deutschland gegen Europameister Portugal. Johannes B. Kerner wird dann auch Jürgen Klopp live als Schaltgast begrüßen können. Nach der Auftakt-Niederlage gegen Frankreich müssen Jogis Jungs bestenfalls einen Sieg einfahren. Wie die Chancen stehen und alles, was es zu analysieren gibt, besprechen und zeigen im MagentaTV Studio erneut: Fredi Bobic, Michael Ballack, Patrick Ittrich und Jan Henkel. Und eben: Jürgen Klopp. Als Kommentator des Spiels ist Wolf C. Fuß im Einsatz. Hannes Wolf, zuletzt Leverkusens Interims-Trainer, fungiert als Co-Kommentator.

Ebenfalls dabei ist Singer-Songwriter Tim Bendzko, eingefleischter Fan von Union Berlin, und als Promi-Kommentator auf einem eigenen Kanal aktiv.

Ab 21 Uhr, live bei MagentaTV, haben dann die vor dem Turnier hoch gehandelten Spanier in Gruppe E Gelegenheit, ihr Punktekonto von eins auf vier zu schrauben. Gegner ist Polen, das ebenfalls dringend erste Punkte bei der EURO einfahren muss. Moderator Sascha Bandermann begrüßt im MagentaTV EURO Studio Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich. Am Mikrofon sitzt Christian Straßburger, der bereits im Dänemark-Spiel souverän das Geschehen auf dem Rasen begleitete. Ihm zur Seite steht Eugen Polanski, ehemaliger polnischer Fußballspieler und heutiger Trainer, der in der Bundesliga unter anderem beim 1. FSV Mainz 05 und bei der TSG 1899 Hoffenheim zum Einsatz kam.

EXKLUSIV-Spiel Türkei gegen Schweiz am Sonntag- mit Alex Frei und Michael Ballack

Der Sonntag, 20. Juli, steht bei MagentaTV ab 18 Uhr ganz im Zeichen der beiden Parallel-Spiele zwischen der Schweiz und der Türkei sowie zwischen Italien und Wales in der Gruppe A. Die Begegnung Türkei gegen Schweiz ist live nur bei MagentaTV zu sehen. Moderator Johannes B. Kerner führt durch die Sendung rund um die Live-Spiele. Mit im Studio sind die Experten Michael Ballack und Jan Henkel, wie gehabt mit vertiefenden Einschätzungen und Analysen. Ebenfalls zum Spiel der Eidgenossen als Experte an Bord ist der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft Alex Frei, der heute als Trainer beim FC Will in der zweiten Schweizer Liga arbeitet. Das Spiel seiner Landsleute gegen die Türkei kommentiert Benni Zander, bei Italien gegen Wales sitzt Jan Platte am Mikrofon.

Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTV

Samstag, 19.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 9

Ab 14.00 Uhr: Ungarn - Frankreich: Marco Hagemann Kommentar + Benny Lauth Co-Kommentar

Ab 17.20 Uhr: Portugal - DEUTSCHLAND: Wolff Fuss Kommentar + Hannes Wolf Co-Kommentar

Ab 20.20 Uhr: Spanien - Polen: Christian Straßburger Kommentar + Eugen Polanski Co-Kommentar

Sonntag, 20.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 10

Ab 17.00 Uhr: Italien - Wales: Jan Platte Kommentar

Ab 17.00 Uhr EXKLUSIV! Schweiz - Türkei: Benni Zander Kommentar + Alexander Frei Co-Kommentar

Montag, 21.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 11

Ab 17.00 Uhr: Ukraine - Österreich: Markus Höhner Kommentar + Martin Harnik Co-Kommentar

Ab 17.00 Uhr: EXKLUSIV! Nordmazedonien - Niederlande: Jan Platte Kommentar

Ab 20.20 Uhr EXKLUSIV! Finnland - Belgien: WOLFF C. FUSS Kommentar

Ab 20.20 Uhr: Russland - Dänemark: Christian Strassburger Kommentar

Dienstag, 22.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 12

Ab 20.00 Uhr: Tschechien - England: Christian Strassburger + Moritz Volz Co-Kommentator

Ab 20.00 Uhr: Kroatien - Schottland: Markus Höhner Kommentar

Mittwoch, 23.06.2021

Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 13

Ab 17.00 Uhr: Slowakei - Spanien: Jan Platte Kommentar

Ab 17.00 Uhr: Schweden - Polen: Benni Zander Kommentar

Ab 20.20 Uhr: DEUTSCHLAND - Ungarn: Wolff Fuss Kommentar + Lars Stindl Co-Kommentar

Ab 20.20 Uhr EXKLUSIV: Portugal - Frankreich: Marco Hagemann Kommentar

