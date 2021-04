ZDF

Samstag, 17. April 2021

Samstag, 17. April 2021, 12.00 Uhr

Menschen - das Magazin

Ich bin stark genug

Moderation: Sandra Olbrich

Die junge und erfolgreiche Sängerin Zoe Wees lebte in ihrer Kindheit mit Rolando-Epilepsie. Kontrollverlust und Depression waren die Folge. Doch sie fand einen Weg, damit umzugehen. Steffen Uphoff musste in seinem Leben zwei Mal das Laufen lernen. Kurz nach seiner Geburt erhalten die Eltern die Diagnose: infantile Zerebralparese. Doch er lernt, zu laufen. Auch ein zweiter Rückschlag wenige Jahre später kann ihn daran nicht hindern.

Resilienz - die psychische Widerstandskraft - unterstützt Menschen, schwierige Lebenssituationen besser zu meistern. Steffen Uphoff und die prominente Zoe Wees bestätigen dies mit ihrer eigenen Lebensgeschichte und können einen Beitrag dazu leisten, andere Menschen bei der Annahme ihrer ganz persönlichen Situation zu unterstützen.

Samstag, 17. April 2021, 17.10 Uhr

Länderspiegel

Moderation: Ralph Schumacher

Debatte über Bundes-Notbremse - Der Ärger der Landräte

Kliniken in der dritten COVID-Welle - Intensivstationen am Anschlag

Neue Probleme nach Braunkohle-Stopp - Spreewald leidet unter Wassermangel

Hammer der Woche - Fähre passt nicht an Fähranleger

Sonntag, 18. April 2021, 9.03 Uhr

sonntags

Heilen mit Pflanzen

Moderation: Andrea Ballschuh

Brennnesseln sind entzündungshemmend - die Natur bietet viele Pflanzen und Kräuter, die gut für Körper und Geist sind. "sonntags" wirft einen Blick auf die Heilkraft der Pflanzen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts bestand die Pharmazie fast ausschließlich aus Pflanzen und Kräutern. Unter anderem die Entdeckung der Mikroorganismen durch Louis Pasteur und Robert Koch änderte den Blick auf die Medizin.

Heute wird oft versucht, Schul- und Naturmedizin zu verbinden, um den Menschen das Beste aus beiden Lehren anzubieten. Darüber hinaus beruhen viele der modernen chemisch hergestellten Arzneimittel auf pflanzlichen Naturstoffen. Aspirin enthält Stoffe aus der Rinde des Weidenbaums. Schmerzmittel mit Opiaten bestehen zum Teil aus dem Milchsaft des Schlafmohns.

Mit der Frage "Wie wirken Pflanzen?" beschäftigt sich der Frankfurter Biologe Professor Robert Fürst. Zusammen mit seinem Team betreibt er Grundlagenforschung. Professor Fürst möchte wissen, wie die Wirkung von Heilpflanzen wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. In kontrollierten klinischen Studien konnte er die schleimlösende Wirkung von Efeu deutlich machen und zeigen, dass das ätherische Öl im Lavendel innere Unruhe und Angstgefühle lindern kann. Gerade erforscht er die Wirkung von Blutwurz. In vielen afrikanischen Ländern wird Blutwurz als Medizin gegen Entzündungen eingesetzt.

In München-Harlaching steht ein Krankenhaus für Naturheilwesen. Es gehört mit zu den führenden komplementärmedizinischen Klinken in Deutschland. Neben der schulmedizinischen Behandlung werden hier auch naturheilkundliche Methoden eingesetzt. Zum Beispiel zeigen Aromapflege mit ätherischen Ölen und der Einsatz verschiedener Heilpflanzen gesundheitsbildende Ergebnisse. Die Geschichte des Krankenhauses reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.

Annette Heizmann studierte Theologie und Religionspädagogik und schloss eine Ausbildung zur systemisch-lösungsorientierten Familientherapeutin ab. Sie hat die Originalschriften von Hildegard von Bingen gelesen und gilt als ausgewiesene Expertin. Das Leben im Einklang mit der Natur, die gesunde Ernährung und Selbstannahme erneuern Leib, Seele und Geist. Ganz im Sinne Hildegards von Bingen bietet sie unter anderem Fastenkurse an und führt in die Welt der Heilpflanzen ein.

Seit über 40 Jahren steht Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer als Arzt den Menschen zur Verfügung. Als Schulmediziner wagt er einen Blick über den Tellerrand zur Naturmedizin. In seiner therapeutischen Arbeit plädiert er für eine ganzheitliche Weltmedizin zwischen Hightech und Naturheilkunde. Vor allem wenn es um Vor- oder Nachsorge geht sowie in der Therapiebegleitung sieht er in der Verwendung von Heilpflanzen einen guten Einsatz. Dabei soll Naturmedizin nicht die Schulmedizin ersetzen, sondern Heilungsprozesse fördern und unterstützen. Gegebenenfalls soll durch die Heilpflanzen die Medikamentengabe chemischer Pharmazeutika ergänzt oder gar eingedämmt werden.

Die Kräuterfrau Regine Ebert aus dem Taunus beschäftigt sich seit Jahren mit den einheimischen Wildkräutern und Heilpflanzen. Sie betreibt einen kleinen Kräuterladen und führt Kräuterwanderungen durch. Allein in Frankfurt sind über 1700 wildwachsende Pflanzenarten nachgewiesen. Vielen von ihnen wird eine heilende Wirkung nachgesagt. In ihrer Kräuter-Schule möchte sie altes Pflanzenwissen mit neuen Erkenntnissen verknüpfen. Grundlage ihrer Arbeit ist dabei der Respekt vor den Pflanzen.

Sonntag, 18. April 2021, 17.10 Uhr

ZDF SPORTreportage

Moderation: Rudi Cerne

Fußball: Bundesliga

Nachspiel zum 28. Spieltag

Fechten: Alexandra Ndolo

Die Degenfechterin im Porträt

Basketball: Pokal-Finale

Zusammenfassung

Motorsport: Sophia Flörsch

Die Rennfahrerin vor ihrem DTM-Start

Radsport: Amstel Gold Race

Aktueller Bericht

