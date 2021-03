ZDF

Die "Kampnagel Session": ein Hip-Hop-Special bei ZDFkultur

Sie sind der Einladung von ZDFkultur gefolgt und haben in der Kulturfabrik Kampnagel, einer ehemaligen Maschinenfabrik in Hamburg, gerappt, was das Zeug hält: die vier Musikerinnen und Musiker Haiyti, Eko Fresh, Ebow und MoTrip. Ihre Auftritte, die ohne Livepublikum aufgezeichnet wurden, sind in der "Kampnagel Session" ab Donnerstag, 1. April 2021, online abrufbar unter: https://zdfkultur.de.

Die in Hamburg geborene Wahlberlinerin Haiyti kam schon in jungen Jahren mit der Hip-Hop-Szene in Berührung und machte sich bald als vielseitige Rapperin einen Namen. Ob Gangsta- oder Emo-Rap: Haiyti lässt sich nicht festlegen. 2018 erhielt sie den ECHO in der Kategorie "Kritikerpreis national". Der in Köln geborene Rapper Eko Fresh veröffentlichte 2003 sein Debütalbum "Ich bin jung und brauche das Geld". Seither hat er die Fans des gut gemachten Sprechgesangs immer wieder überzeugt: mit Rhythmusgefühl, Humor und einem feinen Gespür für ernstere Themen. Auch Ebow widmet sich gern politischen Fragen. So angriffslustig wie lässig rappt die gebürtige Münchnerin gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie, für eine offenere, solidarische und gleichberechtigte Gesellschaft. MoTrip schrieb schon als Teenager in Aachen erste Songtexte. Seine Liebe zur Sprache verbindet er nach wie vor mit Hip-Hop-Beats, und manchmal verpackt er sie auch in überraschend leise Töne. Mit seinem Können hat er bereits eine Reihe von Auszeichnungen abgeräumt.

Die "Kampnagel Session" ist eines von mehreren Projekten, mit denen ZDFkultur der angeschlagenen Kulturbranche unter die Arme greift und Künstlerinnen und Künstlern ein Publikum verschafft. Die unter dem Hashtag #BEATCovid gebündelten Formate - darunter auch die Konzert- und Dokureihe "Stay Live" sowie die digitale Ausstellung "Malen in der Pandemie" - finden sich unter: https://beatcovid.zdf.de/.

