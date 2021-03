ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Freitag, 26. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Dunja Rajter, Sängerin Schlafstörungen - Tipps und Infos vom Schlafmediziner Garten-Aktion: Frühlingsblüher - Tipps von der Garten-Expertin Fahrradtaschen im Vergleich - Was können die verschiedenen Arten? Gemüse-Panini - Rezeptvorschlag von Mario Kotaska Perfektes Powernapping - Noch mehr Tipps vom Schlafexperten Freitag, 26. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Frühjahrsputz für Auto und Hund - Super sauber in Wanne-Eickel Expedition Deutschland: Haldensleben - Viel positive Energie Küchenträume - Lilly's Carrot Cupcakes Freitag, 26. März 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte "Auszeit" Rostock - Saunaboot, Schmuck und lecker Fisch Freitag, 26. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Andreas Kiendl ist zurück - Der Neue in der "SOKO Wien" Spaziergang mit Josephin Busch - Schauspielerin zeigt ihr Berlin Freitag, 26. März 2021, 23.30 Uhr aspekte Moderation: Katty Salié Im Wahn der Selbstoptimierung - Über unsere Angst, nicht zu genügen Rechte Ideologie entsteht aus Angst - Vom Missbrauch der Furcht vor Fremden Jean Peters und das Peng!-Kollektiv - Subversiver Widerstand ohne Angst Kunstausstellung zum Thema Angst - "Fear, No Fear" Film über politische Aktivistinnen - "Dear Future Children" macht Mut Wieder vereint: Jupiter Jones - Das neue Album "Atmen"

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell