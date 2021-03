ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Dienstag, 23. März 2021, 5.30 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Mirijam Meinhardt (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mirjam Meinhardt (7.00 bis 9.0 Uhr) Wie ist der neue Corona-Plan? - Ausgangssperren, Schulschließungen? Im Gespräch: Olaf Scholz, SPD - Zum neuen Corona-Plan Streit um AstraZeneca - EU droht mit Exportstopp Reisen in Europa - Angst vor neuem Corona-Sommer Wahl in Israel - Bleibt Netanjahu an der Macht? Dienstag, 23. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Iren Sheer, Schlagersängerin Corona-Update - Ergebnis Ministerpräsidentenkonferenz Kochen live - Mit Chefkoch Armin Roßmeier Jodmangel bei Kindern - Diagnose und Therapie Corona-Update Brasilien - Talk mit ZDF-Brasilien-Korrespondent Dienstag, 23. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Corona-Hotspot Hof - Drei-Punkte-Plan Expedition: Hamburg-Sandtorhafen - Zufallsbegegnungen Fußballer wird Fassadenreiniger - Golden Goal für Ex-Profi-Kicker Dienstag, 23. März 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Fitness Coach in San Diego - Deutsche glücklich in Kalifornien Dienstag, 23. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Prinz Ernst August vor Gericht - Prozessbeginn in Wels Schauspieler Jonas Nay rockt - Neues Album seiner Band Pudeldame

