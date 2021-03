ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 18. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Andrea Sawatzki, Schauspielerin Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht 13-Jähriger rettet Hühner - Gerettete Legehennen bekommen Pullis Rezeptvorschlag von Armin Roßmeier - Gefüllte Zwiebel Partnersuche in Corona-Zeiten - Zum neuen Glück trotz Kontaktsperre? Kardinal Woelkis Missbrauchsgutachten - Talk mit Leiterin des ZDF-Studios NRW Donnerstag, 18. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Pirmasens und die Corona-Notbremse - RLP zwingt die Stadt per Erlass Expedition Deutschland: Elxleben - Robertos Softeis Rapperin Finna - Engagement durch Musik Donnerstag, 18. März 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Hinter den Kulissen von "Ku'damm 63" - Tricks der Kostümbildner beim Film Donnerstag, 18. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ireen Sheer feiert Jubiläum - 60 Jahre auf der Bühne Modetrends für den Sommer - Designer-Tipps aus Paris Porträt August Wittgenstein - Zum Start von "Ku'damm 63" Donnerstag, 18. März 2021, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Hoffnung mit Risiko - Impfen ohne Vertrauen? Gäste: Michael Müller, SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin Boris Palmer, Bündnis 90/Die Grünen, Oberbürgermeister von Tübingen Corinna Pietsch, Leiterin Virologie, Uniklinik Leipzig Frank Ulrich Montgomery, Vorstandsvorsitzender Weltärztebund Birgid Puhl, Hausärztin, Impfärztin, Impfzentrum Hamburg Wolfgang Niedecken, Musiker, will sich bald impfen lassen

