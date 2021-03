ZDF

"Turbo, Tempo Tesla": "Frontal 21"-Doku im ZDF

Ab Sommer 2021 sollen im brandenburgischen Grünheide 500.000 Elektroautos pro Jahr produziert werden - so der Plan von Tesla-Chef Elon Musk. In nur einem Jahr wird dafür eine Giga-Fabrik gebaut. Die ZDF-Autoren Manka Heise und Christian Esser haben den Bau über Monate mit der Kamera begleitet und dokumentieren, wie Politik und Behörden an ihre Grenzen kommen: Alles, was sonst Jahre dauert, muss nun in wenigen Monaten genehmigt werden. Die "Frontal 21"-Dokumentation "Turbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in Brandenburg" zeigt am Dienstag, 16. März 2021, 21.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, welch unerbittliches Tempo Elon Musk vorgibt.

Die Giga-Fabrik ist das derzeit größte industriepolitische Projekt Europas. In exklusiven Interviews erzählen der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, wie sie den spektakulären Coup mit dem milliardenschweren Tesla-Chef Elon Musk einfädelten.

Gegner des Projekts befürchten derweil Wasserknappheit in der Region, da das Tesla-Werk so viel Wasser verbrauchen wird wie eine 40.000-Einwohner-Stadt.

