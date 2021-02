WM, Weltcup, Wintersport - am Wochenende live im ZDF

ZDF

Ein starkes Programm bestimmt die Sportwoche bis Sonntag, 21. Februar 2021, im ZDF. Zu den Höhepunkten zählen die Biathlon-Weltmeisterschaften in Pokljuka und die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Dazu kommen am Donnerstag, 18. Februar, und Freitag, 19. Februar 2021, Übertragungen vom Skisprung-Weltcup im rumänischen Rasnov und von den Snowboard- und Skicross-Rennen in Reiteralm/Österreich.

Im Rahmen der Sport-Sendestrecken am Samstag, 20. Februar, und Sonntag, 21. Februar 2021, gibt es zudem eine Zusammenfassung des Freitagsspiels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Schwenninger Wild Wings und Adler Mannheim sowie ein Beitrag über die Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund. An beiden Tagen führt ZDF-Moderator Rudi Cerne durch das Sportprogramm.

Die ZDF-Sportübertragungen in der Übersicht:

Donnerstag, 18. Februar 2021

9.50 bis 11.15 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezzo: Riesenslalom Frauen (1. Lauf)

13.00 bis 16.10 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezz Riesenslalom Frauen (2. Lauf)/

Skisprung-Weltcup Frauen, Rasnov/Biathlon-WM Pokljuka: Single-Mixed-Staffel/Snowboardcross-Weltcup, Reiteralm

ZDF-Livestream 12.00 Uhr: Skisprung-Weltcup Qualifikation Männer, Rasnov

Freitag, 19. Februar 2021

9.50 bis 12.00 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezzo: Riesenslalom Männer (1. Lauf)

Skispung-Weltcup Frauen, Rasnov

13.00 bis 16.00 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezz Riesenslalom Männer (2. Lauf)/

Skisprung-Weltcup Männer, Rasnov/Skicross-Weltcup, Reiteralm

Samstag, 20. Februar 2021

9.50 bis 16.30 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezzo: Slalom Frauen/Skispung-Weltcup Mixed Team, Rasnov/DEL-Freitagsspiel Schwenningen gegen Mannheim/Biathlon-WM Pokljuka: Staffeln Männer und Frauen

Sonntag, 21. Februar 2021

9.45 -bis 10.45 Uhr: Ski-WM Cortina d'Ampezzo: Slalom Männer (1. Lauf)

12.18 bis 17.00 Uhr: Biathlon-WM Pokljuka: Massenstart Frauen und Männer/

Ski-WM Cortina d'Ampezzo: Slalom Männer (2. Lauf)/Leichtathletik-DM Halle, Dortmund

Hinweis: Die Übertragungen von der Biathlon-WM werden mit Audiodeskription angeboten.

