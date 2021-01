ZDF

Mittwoch, 20. Januar 2021

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!! Mittwoch, 20. Januar 2021, 20.15 Uhr Marie Brand und die Leichen im Keller Marie Brand und Jürgen Simmel werden zum Fundort einer Leiche gerufen. Die Frau, Annika Herforth, wurde offensichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen. Annikas Schwester Nelly äußert den Kommissaren gegenüber sofort einen konkreten Verdacht und beschuldigt Florian Leffers. Laut ihrer Aussage hat Florian Leffers seine frühere Freundin Annika gestalkt und bedroht. Allerdings scheint er ein Alibi zu haben. Angeblich war er zum Tatzeitpunkt mit seiner jetzigen Partnerin Joy Wagner und ihrem Sohn beim Schlittschuhlaufen. Stattdessen gerät Nelly Herforth selbst unter Verdacht, als sich herausstellt, dass sie von dem Tod ihrer Schwester finanziell profitiert und dringend Geld für den Aufbau ihrer eigenen Steuerberater-Kanzlei benötigt. Dann rücken überraschend Nellys Freunde und einzige Klienten, das Zahnarzt-Ehepaar Heike und Erik Böttcher, in den Fokus der Ermittlungen. Beide haben mit Nellys Hilfe jahrelang erhebliche Summen an der Steuer vorbei geschleust. Wusste Annika davon, und musste sie deshalb sterben? Auch Florian Leffers ist den dreien auf die Spur gekommen und versucht nun, Nelly und das Ärztepaar zu erpressen. Eine gefährliche Mission. Auch unter den Freundinnen Heike und Nelly eskaliert die Situation, denn Nelly will unter dem zunehmenden Druck den Steuerbetrug der Polizei melden, was Heike unbedingt verhindern muss. Sie fährt zu Nelly, um sie umzustimmen, und gerät dabei in tödliche Gefahr. Die Kommissare ermitteln in einem immer dichter werdenden Netz aus Gier, Lüge und falscher Liebe, bei dem alle Beteiligten eine Mitschuld am Tod von Annika Herforth tragen und in dessen Folge ein weiterer Mord geschieht.

