Drei ZDF-"SOKOs" starten ins neue Jahr

Auftakt macht "SOKO Potsdam"

MainzMainz (ots)

Staffelstart im ZDF für drei "SOKO"-Vorabendserien: Den Startschuss gibt am Montag, 4. Januar 2021, 18.00 Uhr, das Team der "SOKO Potsdam" mit der ersten von 13 neuen Folgen mit dem Titel "Tag X". Raik Klimas, ein sogenannter "Prepper", der seine Familie auf den Weltuntergang vorbereitet und dafür einen Bunker eingerichtet hatte, wird getötet. Seine Frau Doreen (Winnie Böwe) liefert den ermittelnden Kommissarinnen der "SOKO Potsdam" Luna Kunath (Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne) eine mögliche Spur: Ihr Mann lagerte Gold in seinem Bunker. Dieses ist nun verschwunden. Raik Klimas' ehemalige Kollegin Michaela Dösch (Gisa Flake) wusste von dem Bunker. Kannte sie auch das Versteck des Goldes? Luna und Sophie stehen kurz vor der Aufklärung des Falles, als sie selbst in Gefahr geraten und auf schnelle Hilfe ihrer Kollegen angewiesen sind.

In der ersten neuen Episode der "SOKO Hamburg" mit dem Titel "Nachts auf dem Friedhof" wird am Dienstag, 5. Januar 2021, 18.00 Uhr, Friedhofsgärtner Tobias Stöver (Sascha Weingarten) von einem Grabstein erschlagen auf dem Friedhof gefunden. Hat eine Jugendgang, die sich nachts heimlich auf dem Friedhof trifft, etwas damit zu tun? Oskar Schütz (Marek Erhardt) ermittelt undercover in der Friedhofsgärtnerei. Das Team um "SOKO"-Chefin Sarah Khan (Pegah Ferydoni) ermittelt in diesem und zwölf weiteren Fällen.

Das Team der "SOKO Wien" geht am Freitag, 8. Januar 2021, 18.00 Uhr, in zwölf neuen Folgen wieder auf Verbrecherjagd. In der ersten Episode "Freier Fall" werden Inspektorin Penny Lanz (Lilian Klebow) und Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck (Maria Happel) Zeugen eines gemeinschaftlichen Suizid-Versuchs. Franziska Beck schafft es in einem unbeobachteten Moment, einen Videoanruf zu starten, um so das "SOKO"-Team an den Geschehnissen auf dem Dach teilhaben zu lassen. Können die Kollegen rechtzeitig helfen?

In der ZDFmediathek stehen die neuen Folgen der drei "SOKOS" jeweils einen Tag vor Ausstrahlung im ZDF.

