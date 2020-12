ZDF

"Willkommen 2021" - der Silvester-Countdown live im ZDF

MainzMainz (ots)

Mit "Willkommen 2021" begrüßen Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner die Zuschauerinnen und Zuschauer am Silvesterabend, Donnerstag, 31. Dezember 2020, ab 21.45 Uhr live aus Berlin zum großen Silvester-Countdown im ZDF.

Die beiden Moderatoren melden sich aus ihrer gemütlichen Lounge direkt vor dem Brandenburger Tor. Für die musikalischen Highlights der Silvestershow sorgen unter anderen Álvaro Soler, Giovanni Zarrella, Karat, die Höhner, Luca Hänni, Tom Gaebel, Jürgen Drews und Tochter Joelina, Vicky Leandros, Topic & A7S und Marquess.

Menschen in ganz Deutschland können so vor ihren Bildschirmen zuhause mitfeiern und mittanzen, um gemeinsam in das Jahr 2021 zu starten. Sie werden mit Social-Media-Aktionen im Vorfeld und Liveschalten in die Show eingebunden; ebenso werden sich viele Prominente aus den Bereichen Show, Sport und Musik live von zuhause in die Silvestershow schalten.

Natürlich werden in gewohnter Weise um Mitternacht farbenfrohe, musikalische Neujahrsgrüße aus dem Herzen der Hauptstadt in alle Wohnzimmer und in die ganze Welt gesendet.

Im Anschluss, ab 0.35 Uhr, feiert die "ZDF-Kultnacht" musikalisch das Jahrzehnt der 70er. Zu sehen sind drei Stunden lang die größten Stars mit ihren unvergesslichen Hits. Und ab 3.35 Uhr präsentiert "Die ZDF-Kultnacht - Boney M." noch einmal in einer 90-minütigen Show alle großen Hits des Quartetts.

Bereits um 19.25 Uhr präsentiert das ZDF am Silvesterabend den Comedy-Jahresrückblick "Danke für nichts, 2020". Zum Jahresabschluss gibt es noch einmal die besten und bissigsten Pointen - von der "Anstalt" bis zum "ZDF Magazin Royale". Und die elementaren Fragen des Jahres werden geklärt: warum das Homeoffice in Wirklichkeit ein Horror ist, wie alt ein amerikanischer Präsident sein darf - und ob die Maskenpflicht ein Malheur für die Bankangestellte oder den Bankräuber ist.

Die Silvestershow am Brandenburger Tor wird ohne Live-Publikum und unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes zum Umgang mit dem Coronavirus entsprechen.

