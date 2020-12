ZDF

ZDF-Programmhinweis

MainzMainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Donnerstag, 31. Dezember 2020, 21.45 Uhr Willkommen 2021 Silvester live vom Brandenburger Tor Moderation: Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner Das ZDF präsentiert auch in diesem Jahr die große Silvestershow live aus Berlin vom Brandenburger Tor. Der Titel "Willkommen 2021" könnte nicht treffender sein, am Ende dieses Corona-Jahres. Mit dabei sind unter anderen Álvaro Soler, Höhner und der britische Singer-Songwriter Tom Gregory. Gemeinsam mit diesen und vielen weiteren Gästen begleitet das ZDF die Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen bis 0.30 Uhr in das neue Jahr.

