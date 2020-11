ZDF

Mittwoch, 4. November 2020, 7.00 Uhr ZDF-Morgenmagazin Moderation: Harriet von Waldenfels, Mitri Sirin USA: Wer gewinnt die Präsidentschaft? - Prognosen, Zahlen und Analysen US-Präsidentschaftswahl: Swing States - Live aus Arizona und Florida US-Wahl: Internationale Reaktionen - Live aus Peking, Moskau und Paris Mittwoch, 4. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Umweltspuren in Wiesbaden - Ärger bei Rad- und Autofahrern Expedition Hamburg-Moorgürtel - "Lebe den Tag" Das große Los - Hausverkauf per Tombola Mittwoch, 4. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Blond nachgefragt - 50 Jahre Tiefkühlpizza Mittwoch, 4. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Ute Lemper zur US-Wahl - Gespräch mit der Sängerin in New York Sam Riley ist Wahlberliner - In Deutschland der Liebe wegen Mittwoch, 4. November 2020, 22.15 Uhr auslandsjournal spezial: Amerikas Schicksalswahl Moderation: Antje Pieper Amerika hat gewählt. Wie ist die Stimmung in den umkämpften Swing States? Das "auslandsjournal" mit aktuellen Reportagen, Reaktionen der Trump- und Biden-Fans und einer politischen Analyse.

