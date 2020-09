ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 40/20

Mainz (ots)

Woche 40/20

Mi., 30.9.

Bitte Programmänderung beachten:

0.55 auslandsjournal - die doku: Jung, Schwarz, Britisch (VPS 0.54/HD) Film von Diana Zimmermann Großbritannien 2020

("Mysteriöse Kriminalfälle der DDR" entfällt.)

_____________________

Bitte Programmänderung beachten:

3.40 auslandsjournal - die doku: Jung, Schwarz, Britisch (VPS 3.39/HD) Film von Diana Zimmermann (von 0.55 Uhr) Großbritannien 2020

(Die Wiederholung "Mysteriöse Kriminalfälle der DDR" entfällt.)

Woche 43/20

Sa., 17.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.25 Uhr beachten:

0.25 ZDF SPORTextra (VPS 0.24/HD) Boxen Artem Harutyunyan (GER) - Timo Schwarzkopf (GER) Übertragung aus der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf

In der Zusammenfassung: Christian Thun (USA) - Onoriode Ehwarieme (NGR) Senad Gashi (GER) - Kem Ljungquist (DEN)

1.40 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Last Action Hero

3.40 heute-show (VPS 0.30) (vom Vortag)

4.10 SOKO Wien (VPS 4.30) ______________________

zu Sa., 17.10.

4.55 Weißblaue Wintergeschichten (HD/UT) Ein fast perfekter Plan (von 12.15 Uhr)

Sylvie Gerling Eleonore Weisgerber Franz Maurer Daniel Friedrich Regina Maurer Eva Bay Sven Gerling Sven Waasner Portier Markus Baumeister Kutscher Alois Christoph Zrenner Kellnerin Eva Petzenhauser und andere

Schnitt: Arnd Möller Musik: J. J. Gerndt Kamera: Roland Fritzenschaft Buch: Kerstin Oesterlin Regie: Jörg Schneider Deutschland 2016

5.25- Länderspiegel (VPS 5.15) 5.55 (von 17.05 Uhr)

("heute Xpress" um 0.25 Uhr und "Feinde - Welcome to the Punch" entfallen.)

So., 18.10.

Bitte geänderten Programmablauf beachten:

5.55 zdf.formstark (VPS 5.45)

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "Menschen - das Magazin" entfällt.)

