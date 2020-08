ZDF

Vegane Eiscreme und essbare Eislöffel bei "plan b" im ZDF

Ein Sommer ohne Eis ist für viele unvorstellbar. Eis gehört zu den liebsten Süßigkeiten der Deutschen - der Absatz der verführerischen Abkühlung stieg in den vergangenen Jahren stark an. Doch Plastiklöffel, exotische Zutaten, energieintensive Herstellungsprozesse und lange Lieferwege trüben den Eisgenuss für viele umweltbewusste Verbraucher. Wie kann Eis aussehen, das man ohne schlechtes Gewissen genießen kann? Dieser Frage geht am Samstag, 15. August 2020, 17.35 Uhr im ZDF, die "plan b"-Dokumentation "Becher, Waffel oder Eis am Stiel - Revolution aus der Kühltruhe" nach. Der Film von Liv Thamsen ist ab Freitag, 14. August 2020, 11.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Franziska Göttsche und Martin Horst kauften sich 2016 ein altes Eisfahrrad und begannen zu tüfteln: Sie wollten ein Eis aus möglichst regionalen Zutaten und ohne Zusatzstoffe kreieren. Nach vielen Experimenten haben sie es geschafft: Vom Keks über das Karamell bis zum Abfüllen der Eissorten macht das Paar heute alles selbst. Bald wollen sie umziehen in ihre gläserne Manufaktur, dann können die Kunden direkt zusehen, wie das Eis hergestellt wird. Doch die große Eröffnung steht wegen der Coronakrise auf der Kippe.

Ab 2021 sollen Einweg-Plastikprodukte in Europa verboten werden. Genau der richtige Zeitpunkt für die Idee von Amelie Vermeer und Julia Piechotta: essbare Eislöffel. Mit ihrem jungen Start-up produzieren sie Löffel, die man nach Gebrauch einfach wegknabbern kann. Der Teig besteht zum größten Teil aus Reststoffen der Schokoladen- und Haferverarbeitung. So schlagen sie zwei Fliegen mit einer Klappe: weniger Müll während der Lebensmittelherstellung und beim Eisverzehr.

Rebecca Göckel und Jan Grabow gehen ebenfalls neue Wege in Sachen Eiscreme: Bei ihnen ist der Name Nomoo - "no muh, keine Kuh" - Programm: In ihrem Eis landet kein einziger Tropfen Milch. Die beiden Unternehmer setzen ausschließlich auf vegane Zutaten, die deutlich weniger Treibhausgase verursachen als tierische Produkte. Biozertifizierte Rohstoffe sollen für besondere Geschmackserlebnisse sorgen, ganz ohne Chemie und Gentechnik.

