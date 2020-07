ZDF

Neue True-Crime-Formate im ZDF: "Das Böse im Menschen" und "Tod in..."

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Wie viel Böses steckt im Menschen? Warum wird ein Mensch zum Mörder? In vier Folgen des True-Crime-Talks "Das Böse im Menschen" analysiert Moderator Sven Voss mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke außergewöhnliche Kriminalfälle - am Montag, 27. Juli 2020, ab 1.10 Uhr im ZDF. Ab Sonntag, 26. Juli 2020, sind die Folgen in der ZDFmediathek zu sehen.

Lydia Benecke erklärt im Gespräch mit Sven Voss, wie Menschen zu Egoisten, Narzissten, Psychopathen oder Sadisten werden. Die Kriminalpsychologin ordnet die Fälle in einen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Kontext ein. Der Zuschauer kann in die Gefühlswelt von Menschen eintauchen, die mit erschreckenden Verbrechen Schlagzeilen machten - Menschen ohne kriminelle Vorgeschichte, die bis dahin scheinbar unauffällig unter uns leben.

Darüber hinaus drehen Sven Voss und Lydia Benecke derzeit die vierteilige ZDF-True-Crime-Dokureihe "Tod in...". Am Ort ihres Geschehens werden Verbrechen und die damit zusammenhängenden Ermittlungsschritte nachvollzogen, die in den letzten Jahrzehnten die Menschen in Deutschland und Europa besonders beschäftigt haben. "Tod in..." ist eine Produktion der Kelvinfilm (Produzentin: Miriam Weinandi) im Auftrag des ZDF. Die Redaktion im ZDF haben Nadja Grünewald-Kalkofen und Petra Erschfeld. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasboeseimmenschen

Die erste Folge von "Das Böse im Menschen" steht für akkreditierte Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht zur Verfügung.

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/das-boese-im-menschen/

Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://dasboeseimmenschen.zdf.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell