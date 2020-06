ZDF

"Montagskino Adrenalin" im ZDF : sechs Filme - drei Free-TV-Premieren

Start mit "Hunter Killer"

Mainz (ots)

Im Juni, Juli und August 2020 präsentiert das ZDF in der Reihe "Montagskino Adrenalin" montags um 22.15 Uhr sechs Spielfilme mit Nervenkitzel-Garantie. Los geht es am 29. Juni 2020 mit der Free-TV-Premiere des Actionthrillers "Hunter Killer" von Regisseur Donovan Marsh. Als Vorlage für das Drehbuch diente der Roman "Firing Point" von Bestseller-Autor Don Keith.

Im Nordpolarmeer werden ein amerikanisches und ein russisches U-Boot von unbekannten Angreifern versenkt. Das US-Verteidigungsministerium entsendet Captain Joe Glass (Gerard Butler) und seine Mannschaft an Bord des U-Boots USS Arkansas, um herauszufinden, was genau in den Tiefen des Arktischen Ozeans vorgefallen ist. Rear Admiral John Fisk (Common) wird kurze Zeit später von der Analystin Jayne Norquist (Linda Cardellini) darüber informiert, dass auf einer russischen Militärbasis verdächtige Aktivitäten beobachtet wurden. Daraufhin wird eine Elite-Einheit der Navy SEALs unter Leitung von Lieutenant Bill Beaman (Toby Stephens) in der Nähe abgesetzt. Sie werden Zeugen, wie Admiral Dmitri Durov (Mikhail Gorevoy) den russischen Präsidenten verhaften lässt. Offensichtlich will sich der russische Verteidigungsminister an die Macht putschen und einen Krieg gegen die USA beginnen.

Auf Anordnung von Admiral Charles Donnegan (Gary Oldman) werden umgehend alle Vorkehrungen für den Ernstfall getroffen. Um eine globale Katastrophe zu verhindern, wird eine extrem riskante Mission gestartet: Beaman und seine Männer sollen den russischen Präsidenten befreien und von der USS Arkansas evakuiert werden. Doch damit das Boot die feindlichen Gewässer passieren kann, sind sie auch auf die Hilfe des russischen Kapitäns Sergei Andropov (Mikael Nyqvist) angewiesen.

Die weiteren Filme der Reihe "Montagskino Adrenalin" sind: "Hangman - Spiel mit dem Tod" (Montag, 6. Juli 2020, 22.15 Uhr), "Fast & Furious 7" (Montag, 13. Juli 2020, 22.15 Uhr), "Ride Along 2: Tatort Miami" (Montag, 20. Juli 2020, 22.15 Uhr), "Du lebst noch 24 Stunden" (Montag, 27. Juli 2020, 22.15 Uhr) und "Fast & Furious 8" (Montag, 3. August 2020, 22.15 Uhr).

