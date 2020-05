ZDF

Im ZDF und bei KiKA: 17-Jähriger will raus aus dem Rollstuhl

"37°"-Dokumentation" und "PUR+ - Das Wunder des Laufens"

"Ich werde wieder laufen", nimmt sich Nikolas vor, der nach einem Sportunfall in die Notaufnahme der Uniklinik Mainz eingeliefert wird. Ein ambitioniertes Vorhaben - denn der 17-Jährige erleidet im Sportleistungskurs einen Halswirbelbruch. Wie er sich trotz Querschnittlähmung in sein Leben zurückkämpft, zeigen die "37°"-Dokumentation "Im Traum kann ich wieder laufen - Nikolas will raus aus dem Rollstuhl" am Dienstag, 26. Mai 2020, 22.15 Uhr, im ZDF und "PUR+ - Das Wunder des Laufens" am Sonntag, 31. Mai 2020, 19.25 Uhr, bei KiKA (Sendetermin im ZDF: Samstag, 6. Juni 2020, 6.06 Uhr). Autorin Carina Schulz hat Nikolas und seine Familie mehr als ein Jahr lang begeleitet und zeigt, wie der ehemalige Leistungssportler darum kämpft, seinen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen.

In den ersten drei Wochen nach dem Unfall ist Nikolas vom Hals abwärts vollkommen bewegungsunfähig. Doch die Ärzte stellen fest, dass bei ihm eine inkomplette Lähmung vorliegt. Das heißt, die Nervenbahnen in seinem Rückenmark sind nicht vollständig durchtrennt und können noch manche Impulse zwischen Gehirn und Körper übermitteln. Und tatsächlich lernt Nikolas allmählich, wieder zu greifen, aufrecht im Rollstuhl zu sitzen und ihn selbst anzuschieben. Bald gelingt es ihm sogar, kurz zu stehen. Das spornt Nikolas an. Mit der Motivation, die er schon als Sportler an den Tag legte, trainiert er in täglicher Ergo- und Physiotherapie. Und Dr. Andreas Hug, Oberarzt des Querschnittzentrums am Universitätsklinikum Heidelberg, wohin er zur Therapie verlegt wurde, macht Nikolas Mut: "Die meisten Fortschritte machen die Patienten in den ersten sechs Monaten nach Eintritt der Lähmung. Ich würde die Hoffnung nicht aufgeben, dass noch mehr möglich ist."

"PUR+", das Entdeckermagazin für Kinder, geht außerdem der Frage nach: Wie funktioniert Laufen überhaupt? Moderator Eric Mayer findet Antworten bei einer Laufanalyse an der Sporthochschule Köln.

"PUR+ - Das Wunder des Laufens" abrufbar.

