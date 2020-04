ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!! Sonntag, 10. Mai 2020, 9.03 Uhr sonntags 75 Jahre Kriegsende In vielen europäischen Ländern ist der 8. Mai ein Feiertag. Auch in Deutschland wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Wie wichtig ist heute die Versöhnung über Grenzen hinweg? "sonntags" zeigt, wie Kriegstraumata bis in die Generation der Kriegsenkel Wirkung haben, stellt einen Gründer der christlichen Friedensbewegung "Pax Christi" vor. Das "vereinte" Europa ist aus den Trümmern hervorgegangen, ist es auch in der Corona-Krise stark? Außerdem: Ein Projekt des "Willy Brandt Center" ermöglicht Begegnungen und begleitet deutsche und israelische Studierende in Jerusalem und Nürnberg, es sucht neue Wege in der Frage: Wie werden nach 75 Jahren die Erinnerung präsent gehalten und für junge Menschen interessant?

