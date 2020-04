ZDF

"Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause!" - das Corona-Special im ZDF

Mainz (ots)

Für Gisela (81), Ernst (81), Erika (84) und Norbert (83) ging es 2018 und 2019 auf die Reise ihres Lebens. Sie entdeckten gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen ferne Länder und fremde Kulturen. Jetzt kommt es zu einem Wiedersehen mit den sympathischen Seniorinnen und Senioren - in der 45-minütigen Reportage "Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause!", an Ostersonntag, 12. April 2020, um 18.15 Uhr im ZDF.

"Ich freue mich riesig, meine Seniorinnen und Senioren endlich wiederzusehen, auch wenn es durch die momentane Situation nur am Bildschirm ist. Schon damals habe ich mir eine große Scheibe Optimismus durch ihre lebenshungrige Einstellung abschneiden können", sagt Steven Gätjen.

Gätjen nimmt per Videochat mit den Senioren Kontakt auf und möchte wissen, wie es seinen ehemaligen Mitreisenden seit der Reise ergangen ist, und wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehen. Wie erleben sie als "Hochrisiko-Gruppe" die Gesellschaft um sich herum? Wie halten sie Kontakt zu ihren Liebsten?

Die Senioren haben sich auf ihrer Weltreise Lebensträume erfüllt, Freundschaften geschlossen - mit Erika und Norbert hat sich sogar ein Liebespaar gefunden. Nun sind die Senioren aufgrund der aktuellen Lage an ihr Zuhause gebunden. Sie leben zurzeit weitestgehend in Isolation und müssen große Einschränkungen hinnehmen. Die Über-80-Jährigen haben in ihrem Leben schwere Zeiten durchlebt: Krieg, Armut, den Tod des Partners oder gar des eigenen Kindes. Ihren Lebensmut und Humor haben sie dennoch nie verloren. Und auch in dieser Krise strahlen sie Optimismus und Zuversicht aus.

Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus entsprechen.

