ZDF-Programmänderung ab Woche 12/20

Woche 12/20

So., 15.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Virus-Krise Deutschland stemmt sich gegen Covid-19 Deutschland 2020

("ZDF.reportage: Harte Schule" verschiebt sich auf So., 22.3.2020)

Bitte neuen Ausdruck beachten:

5.00 ZDF.reportage (HD/UT) Die Virus-Krise Deutschland stemmt sich gegen Covid-19 (von 18.00 Uhr) Deutschland 2020

(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Harte Schule" entfällt.)

Fr. 20.3.

Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 13.00 Uhr beachten:

13.00 * ZDF-Mittagsmagazin (VPS 12.59/HD/UT) mit heute Xpress

14.00 heute - in Deutschland (HD)

14.15 Die Küchenschlacht (HD)

15.00 heute Xpress (VPS 16.20/HD/UT)

15.05 Bares für Rares (HD/UT)

16.00 heute - in Europa (HD/UT)

16.10 Die Rosenheim-Cops (HD/UT) Eine Leiche für den Neuen (Text und weitere Angaben s. 23.3.2020)

17.00 heute (HD/UT)

17.10 hallo deutschland (HD/UT)

17.45 Leute heute (HD/UT)

(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "ZDF SPORTextra" entfällt.)

zu Fr., 20.3.

Die weiteren Folgen von "Die Rosenheim-Cops" um 16.10 Uhr verschieben sich wie folgt:

Fr., 20.03. Eine Leiche für den Neuen Mo., 23.03. Der Tod mag Krimis Di., 24.03. Eine offene Rechnung Mi., 25.03. Eine Leiche, keine Leiche Do., 26.03. Abwärts in den Tod (und Wiederholung um 4.10 Uhr beachten) Fr., 27.03. Bis dass der Tod sie scheidet Mo., 30.03. Der Tod trägt Anzug Di., 31.03. Der Stachel des Todes Mi., 01.04. Löscheinsatz für eine Leiche Do., 02.04. Der Tod des Gerechten Fr., 03.04. Tonis letzter Ton Mo., 06.04. Tut Harry Norden morden? Di., 07.04. Tod im Spielzeugland Mi., 08.04. Am toten Punkt Do., 09.04. Zu Tode geprobt (und Wiederholung um 4.15 Uhr beachten) Di., 14.04. Ein Mordsjahrgang Mi., 15.04. Eine Falle für Hartl Do., 16.04. Eine Mordsrechnung (und Wiederholung um 4.30 Uhr beachten) Fr., 17.04. Mörderische Volksmusik (und Wiederholung um 4.05 Uhr beachten) Mo., 20.04. Der Tod kam von oben Di., 21.04. Jung, schön, fit und tot Mi., 22.04. Rendezvous mit Todesfolge Do., 23.04. Eine tödliche Partie (und Wiederholung um 4.30 Uhr beachten) Fr., 24.04. Der Tod coacht mit (und Wiederholung um 4.45 Uhr beachten)

Woche 13/20

Sa., 21.3.

Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 11.15 Uhr beachten:

11.15 SOKO Wismar (VPS 11.14/HD/UT) Der stille Herr Heisenberg

Jan Reuter Udo Kroschwald Nils Theede Jonas Laux Katrin Börensen Claudia Schmutzler Kai Timmermann Mathias Junge Leena Virtanen Li Hagman Dr. Helene Sturbeck Katharina Blaschke und andere

Buch und Regie: Hans-Christoph Blumenberg (Erstsendung 3.4.2013) Deutschland 2013

12.00 heute Xpress (VPS 13.05)

12.05 Menschen - das Magazin (VPS 11.15)

zu Sa., 21.3.

12.15 Der Große Schwindel (HD/UT) Komödie

Elli Sänger Mariele Millowitsch Georg / Günther Sänger Walter Sittler Florian Sänger Ludwig Trepte Rieke Sänger Carolyn Grenzkow Edgar Götz Schubert Dr. Blamberger Alexander Held Susanne Idil Üner Jeanette Julia Dietze Domprobst Habicht Udo Schenk Arno Wolfgang Maria Bauer Bestatter Rainer Furch Lehrling Raoul Migliosi und andere

Schnitt: Knut Hake Musik: Siggi Mueller Kamera: Eckhard Jansen Buch: Andreas Knop, Dennis Eick Regie: Josh Broecker (Erstsendung 30.1.2013) Deutschland 2013

13.45 Rosamunde Pilcher: Die versprochene Braut (HD/UT) Nach der Kurzgeschichte "A matter of pride"

Rajani Sharma Collien Ulmen-Fernandes Andrew Christie Jochen Schropp Keira Henderson Nele Kiper Nell Christie Denise Zich Edward Brooks Peer Jäger Tarun Manohar Prakash Jace Desay Murali Sharma Amerjit Deu und andere

Schnitt: Veronika Zaplata-Lauretet Musik: Richard Blackford Kamera: Jochen Radermacher Drehbuch: Martin Wilke, Silke Morgenroth Regie: Dieter Kehler (Erstsendung 8.9.2013) Deutschland 2013

15.13 heute Xpress (VPS 15.30)

15.15 Vorsicht, Falle! (HD/UT) mit Rudi Cerne

Regie: Utz Weber Deutschland 2020

16.00 Bares für Rares (HD/UT)

17.00 heute Xpress (HD/UT)

17.05 Länderspiegel (HD/UT) Moderation: Yve Fehring

17.35 plan b: Obst ohne Gift (Text und weitere Angaben s. Sa., 28.3.2020)

(Weiterer Ablauf ab 18.05 Uhr wie vorgesehen. "ZDF SPORTextra" entfällt.)

So., 22.3.

Bitte geänderten Programmablauf und neuen Ausdruck ab 9.30 Uhr beachten:

9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT)

Bitte streichen: Laetare - Freue dich Aus der Pfarrkirche Sankt Michael in Dormagen

10.15 Kreuzfahrt ins Glück (VPS 10.14/HD/UT) Hochzeitsreise in die Türkei

Andrea Herbst Jessica Boehrs Stefan Herbst Marcus Grüsser Kapitän Victor Burger Sascha Hehn Beatrice Heide Keller Dr. Sander Nick Wilder Heidi Marie Rönnebeck Simone Burkhardt Claudia Mehnert Mesut Günes Timur Isik Leyla Günes Nursel Köse Dirk Stauber Florian Fitz Judith Hartmann-Müller Sarah Ulrich Markus Müller Jan Hartmann Ralf Hartmann Rüdiger Joswig und andere

Schnitt: H. Britta Thomas Musik: Hans Günter Wagener Kamera: Holger Greiß Buch: Jochen S. Franken, Martin Wilke Regie: Hans-Jürgen Tögel (Erstsendung 1.1.2015) Deutschland 2015

11.45 heute Xpress (VPS 13.00)

11.50 Das Traumschiff (HD/UT) Kanada

Kapitän Victor Burger Sascha Hehn Beatrice Heide Keller Dr. Sander Nick Wilder Lena Vivien Wulf Daniel Hubertus Grimm Simone Klarenfeld Heike Trinker Dr. Martin Klarenfeld Günther Maria Halmer Thomas Roll Jochen Horst Josephine Mellert Angela Roy Julius Dornfelder Jörg Gudzuhn Walter König Michael Gwisdek Peter Rand Karsten Speck und andere

Schnitt: Usch Born Titelmusik: James Last Musik: Hans Günter Wagener Kamera: Marc Prill Buch: Jürgen Werner Regie: Stefan Bartmann Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 1.1.2015) Deutschland 2015

zu So., 22.3.

13.15 kaputt und zugenäht

14.00 heute Xpress (VPS 15.05)

14.10 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 17.10/HD/UT)

16.30 planet e.: Welt der Viren (HD/UT) Film von Andreas Ewels und Manfred Kessler Deutschland 2020

17.00 heute

17.15 Dokumentation

18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Harte Schule (Text und weitere Angaben s. Sa., 15.3.2020)

(Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen. "ZDF SPORTextra" entfällt.)

Di., 24.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.00 Leschs Kosmos (HD) Corona: Was sagt die Wissenschaft Deutschland 2020

("Leschs Kosmos : Kuhstallpille & Co - Der Allergiecode geknackt?" verschiebt sich auf einen späteren Termin.)

Woche 14/20

Sa., 28.3.

Bitten neuen Ausdruck beachten:

17.35 plan b (HD/UT) Deutschland 2020

("plan b: Obst ohne Gift" ist auf Sa., 21.3.2020, 17.35 Uhr vorgezogen.)

Mi., 1.4.

Bitten neuen Ausdruck beachten:

4.45 plan b (HD/UT) (vom 28.3.2020) Deutschland 2020

("plan b: Obst ohne Gift" entfällt.)

