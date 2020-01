ZDF

ZDFinfo-Programmhinweis

Mainz (ots)

Woche 04/20 Sonntag, 19.01. Bitte Programmänderung beachten: 9.15 Wem gehört das Wasser? Deutschland 2020 "planet e.: Alles Bio, alles gut? Über die fatalen Folgen des Öko- Booms" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 05/20 Dienstag, 28.01. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 ZDF-History Sisi - Die wilde Kaiserin Deutschland 2019 "ZDF-History: Klaus Kinski - Weltstar und Tyrann" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 06/20 Montag, 03.02. Bitte Programmänderung beachten: 18.00 ZDF-History Manfred Krug - Eine deutsch-deutsche Geschichte Deutschland 2017 "ZDF-History: Klaus Kinski - Weltstar und Tyrann" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 03/20 Mittwoch, 15.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Sonnensysteme USA 2010 6.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit Der Urknall USA 2010 7.05 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015 7.50 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Wunder der Wissenschaft Explodierende Felsen und ein Zwilling im Kopf Großbritannien 2015 9.20 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Deutschland 2017 10.05 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018 10.50 Terra Xpress Brisanter Fund beim Entrümpeln und das Glück in der Auster Deutschland 2016 11.20 Terra Xpress XXL Mensch gegen Natur Deutschland 2019 12.05 Terra Xpress XXL Bürger gegen Bürokraten Deutschland 2019 12.50 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017 13.35 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017 14.20 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017 15.05 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 15.50 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 16.35 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 17.20 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 18.05 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 18.50 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 21.40 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 22.25 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 23.05 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 23.50 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 0.30 heute journal 0.55 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 1.45 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 2.30 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 3.10 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 3.55 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 4.40 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell