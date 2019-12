"Das Boot": Free-TV-Premiere im ZDF

ZDF

Das ZDF zeigt ab Freitag, 3. Januar 2020, 20.15 Uhr, die Free-TV-Premiere der Serie "Das Boot" an vier aufeinander folgenden Abenden in Doppelfolgen. Die weiteren Sendetermine sind Samstag, 4. Januar 2020, 22.00 Uhr, sowie Sonntag, 5., und Montag, 6. Januar 2020, jeweils 22.15 Uhr.

Die Ausstrahlung der Event-Serie nach den Romanen "Das Boot" und "Die Festung" von Prof. Lothar-Günther Buchheim mit Vicky Krieps, Tom Wlaschiha, Rick Okon, August Wittgenstein, Thierry Frémont, Leonhard Scheicher, Franz Dinda, Stefan Konarske, Lizzy Caplan und anderen wird von der zweiteiligen Doku "Das Boot - Die Dokumentation" sowie der Sonderprogrammierung "Die lange Nacht der U-Boote" begleitet. Zeitgleich ist die Serie ab Freitag, 3. Januar 2020, in der ZDFmediathek zu sehen.

Regisseur Andreas Prochaska inszenierte die Geschichte der Drama-Serie, die im Herbst 1942 beginnt: Im U-Boot-Hafen von La Rochelle bereitet sich die Besatzung der U-612 auf ihre Jungfernfahrt vor. Vor den jungen Männern liegt eine unbekannte Mission in der erbarmungslos geführten Atlantikschlacht des Zweiten Weltkriegs. Als neuer Kapitän hat der wenig erfahrene Klaus Hoffmann (Rick Okon) das Kommando - zum Ärger des Ersten Wachoffiziers Karl Tennstedt (August Wittgenstein). Gleichzeitig kommt Simone Strasser (Vicky Krieps) auf der Basis an, um dort als Sekretärin zu arbeiten. Der dortige Gestapo-Chef Hagen Forster (Tom Wlaschiha) wirft ein Auge auf die junge Frau und erreicht, dass sie für ihn als Übersetzerin tätig ist. Simones Bruder Frank (Leonhard Scheicher) ist ebenfalls in La Rochelle stationiert. Als der Funker kurzfristig auf U-612 eingesetzt wird, bittet er seine Schwester kurz nach ihrem Wiedersehen um einen Gefallen, der Simones Leben verändert.

